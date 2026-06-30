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Парагвай сенсаційно пройшов Німеччину на Мундіалі у серії пенальті

Бундестім гучно провалює чемпіонат світу.

Парагвай сенсаційно пройшов Німеччину на Мундіалі у серії пенальті
Німеччина - Парагвай 1:1 (3:4 пен.)
Фото: EPA/UPG

Збірна Парагваю з футболу здійснила поки найбільшу сенсацію чемпіонату світу, в 1/16 фіналу завершивши турнірний шлях команди Німеччини.

Парагвайці пішли лідерами на перерву після першого тайму: Хуліо Енкісо головою вразив ворота Мануеля Ноєра.

У другій половині гри ситуацію для Бундестім виправив Кай Гаверц, вдало скоригувавши головою удар-навіс у виконанні Флоріана Вірца. 

За рахунку 1:1 гра перейшла в екстратайми, де Джонатан Та, здавалося, приніс німцям перемогу. Забив захисник, як і усі попередні м'ячі в протистоянні, головою. Але рефері після перегляду відеоповтору угледів порушення на голкіпері парагвайців, тож святкування команди Юліана Нагельманна було марним.

У серії пенальті героєм став воротар Парагваю Орландо Гілл, який взяв два удари. Південноамериканці мали два умовних "матчболи", але обидва рази не реалізували їх - спершу промах Санабрії, а згодом і сейв Ноєра. Але німці подарували супернику третій шанс, і цього разу Хосе Канале ним скористався, принісши перемогу своїй збірній. 

В 1/8 фіналу Парагвай зіграє з переможцем пари Франція - Швеція.

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