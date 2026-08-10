Багатодітні і війна

На п’ятий рік повномасштабного вторгнення і на 13-й вже рік війни вирує в країні від ініціативи зняти броню з чоловіків, які мають троє і більше дітей. Бо це, мовляв, несправедливо, що вони не на фронті. Доходить до відвертих принижень, чи теж такої риторики типу: «наробив дітей – іди їх захищай!». Справедливо чи ні – хай дискутують спеціалісти.

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Але хотілося б сухо передбачити, чим це все закінчиться, якщо ініціатива зняття броні з багатодітних ввійде в життя.

Поки воно пройде всі інстанції і дійде до закону, абсолютна більшість багатодітних родин виїде з України.

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Фронт не отримає воїна, країна втратить двох платників податків, а також трьох чи більше майбутніх громадян. Ну і навздогін – ненависть у бік багатодітної родини, що виїхала, від тих, які такий виїзд вважатимуть теж несправедливим.

Риторичні питання: кому стане легше від цієї недалекої ініціативи? Фронту? Країні? Демографії? Майбутньому України?

Заброньованих багатодітних в Україні десь 350 000. Тобто, максимально може виїхати з країни ще 700 000 (чоловік+жінка). Вони виховують понад 1.1 млн дітей. Цих теж не стане, виїдуть з батьками. Повторюю, кому після цього стане легше?