Багатодітні і війна

Але хотілося б сухо передбачити, чим це все закінчиться, якщо ініціатива зняття броні з багатодітних ввійде в життя.
Поки воно пройде всі інстанції і дійде до закону, абсолютна більшість багатодітних родин виїде з України.
Фронт не отримає воїна, країна втратить двох платників податків, а також трьох чи більше майбутніх громадян. Ну і навздогін – ненависть у бік багатодітної родини, що виїхала, від тих, які такий виїзд вважатимуть теж несправедливим.
Риторичні питання: кому стане легше від цієї недалекої ініціативи? Фронту? Країні? Демографії? Майбутньому України?
Заброньованих багатодітних в Україні десь 350 000. Тобто, максимально може виїхати з країни ще 700 000 (чоловік+жінка). Вони виховують понад 1.1 млн дітей. Цих теж не стане, виїдуть з батьками. Повторюю, кому після цього стане легше?
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