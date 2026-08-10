Економіка під тиском і курс на стабілізацію: Чого очікувати українцям у 2026 та 2027 роках?

Нижче детально розібрано, як змінюватимуться ціни, зарплати, ситуація з курсом та темпами економічного зростання країни.
1. Ціни та інфляція: Тимчасовий стрибок перед поверненням до норми
Головний тренд 2026 року — пришвидшення інфляції у другому півріччі.
Що відбулося у першій половині 2026 року?
У червні споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% р/р завдяки високій пропозиції сирих продуктів харчування. Однак базова інфляція (яка відображає фундаментальний ціновий тиск) продовжувала зростати й сягнула 8,1% р/р.
Чому зростають витрати бізнесу?
Підприємства стикаються зі збільшенням витрат за трьома ключовими напрямами:
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Енергоресурси та логістика: подорожчання пального й електрики тисне на собівартість транспортування та виробництва.
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Оплата праці: через дефіцит кадрів ринок праці вимагає підвищення заробітних плат.
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Адміністративні послуги та транспорт: коригування тарифів на міський транспорт і поштові послуги вже позначилося на загальному рівні цін.
Прогноз на 2026–2027 роки:
2026 рік: за підсумками року споживча інфляція пришвидшиться до 10% (базова — до 9,2%).
2027 рік: завдяки жорсткій монетарній політиці НБУ та виваженій бюджетній дисципліні інфляція розвернеться в бік зниження і зменшиться до 6,9%.
Стратегічна ціль (2028 рік): досягнення цільового рівня 5%.
2. Економічне зростання (ВВП): Стримане відновлення
Військові ризики та руйнування інфраструктури стримують зростання українського ВВП, проте економіка зберігає позитивну динаміку.
У 2026 році зростання реального ВВП оцінюється на рівні 1,8%.
У 2027–2028 роках темпи пришвидшаться до 2,8–3,0% на рік.
Що буде драйверами зростання в 2027 році?
Збільшення інвестицій у розбудову оборонно-промислового комплексу (ОПК), в тому числі за рахунок міжнародної фінансової підтримки, та цивільних виробничих потужностей.
Поступова стабілізація в енергетичному секторі.
Нарощування врожаїв та стійкий внутрішній споживчий попит.
3. Монетарна політика та валютний ринок: Захист заощаджень
Аби стримати ціновий тиск і не допустити розгортання інфляційно-девальваційної спіралі, Нацбанк робить ставку на жорсткі монетарні умови:
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Підвищення облікової ставки: У липні 2026 року НБУ підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. Прогноз допускає можливість її додаткового зростання до 16% упродовж 2026 року, а повернення до циклу пом'якшення очікується лише у ІІ кварталі 2027 року.
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Дохідність гривневих депозитів та ОВДП: Висока облікова ставка дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень (депозити, ОВДП), захищаючи гроші громадян від інфляційного знецінення.
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Керована гнучкість курсу: НБУ продовжує компенсувати структурний дефіцит валюти за рахунок міжнародної допомоги. Курсові коливання можливі в обидва боки, однак НБУ активно згладжує надмірну волатильність, запобігаючи різким шокам.
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Фінансування бюджету та міжнародна підтримка
Базовий сценарій НБУ базується на припущенні, що Україна надалі ритмічно отримуватиме міжнародне фінансування за програмами співпраці (зокрема від МВФ та в межах Ukraine Support Loan / EU-інструментів).
2026 рік: Очікується надходження близько 87 млрд дол. США міжнародної підтримки (включаючи непряме бюджетне фінансування).
2027 рік: Обсяг підтримки передбачається на рівні 59 млрд дол. США.
Ці кошти дадуть змогу покривати значний дефіцит державного бюджету без залучення емісійного джерела (без друку грошей).
Резюме для громадян та бізнесу: До чого готуватися?
Для споживачів: Восени та взимку 2026 року варто бути готовими до тимчасового підвищення цін на харчові продукти, пальне та послуги.
Проте вже з 2027 року зростання цін починає сповільнюватися.
Для вкладників: Гривневі активи (строкові депозити, державні облігації) залишатимуться вигідним інструментом збереження капіталу завдяки підтриманню високих процентних ставок НБУ та забезпеченню інвестиційної привабливості гривні.
Для бізнесу: Головними викликами лишатимуться наслідки війни, вартість енергії, логістичні витрати та брак робочої сили. Поступове пом'якшення валютних обмежень відкриватиме нові можливості для зовнішньоекономічної діяльності.
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