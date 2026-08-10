Економіка під тиском і курс на стабілізацію: Чого очікувати українцям у 2026 та 2027 роках?

Українська економіка продовжує функціонувати в умовах високої невизначеності та воєнних викликів. Липневий «Інфляційний звіт» Національного банку України за 2026 рік демонструє чітку картину: найближчі місяці вимагатимуть витримки як від бізнесу, так і від громадян.

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Фото: dsnews.ua

Нижче детально розібрано, як змінюватимуться ціни, зарплати, ситуація з курсом та темпами економічного зростання країни.

1. Ціни та інфляція: Тимчасовий стрибок перед поверненням до норми

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Головний тренд 2026 року — пришвидшення інфляції у другому півріччі.

Що відбулося у першій половині 2026 року?

У червні споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% р/р завдяки високій пропозиції сирих продуктів харчування. Однак базова інфляція (яка відображає фундаментальний ціновий тиск) продовжувала зростати й сягнула 8,1% р/р.

Чому зростають витрати бізнесу?

Підприємства стикаються зі збільшенням витрат за трьома ключовими напрямами:

Енергоресурси та логістика: подорожчання пального й електрики тисне на собівартість транспортування та виробництва. Оплата праці: через дефіцит кадрів ринок праці вимагає підвищення заробітних плат. Адміністративні послуги та транспорт: коригування тарифів на міський транспорт і поштові послуги вже позначилося на загальному рівні цін.

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Прогноз на 2026–2027 роки:

2026 рік: за підсумками року споживча інфляція пришвидшиться до 10% (базова — до 9,2%).

2027 рік: завдяки жорсткій монетарній політиці НБУ та виваженій бюджетній дисципліні інфляція розвернеться в бік зниження і зменшиться до 6,9%.

Стратегічна ціль (2028 рік): досягнення цільового рівня 5%.

2. Економічне зростання (ВВП): Стримане відновлення

Військові ризики та руйнування інфраструктури стримують зростання українського ВВП, проте економіка зберігає позитивну динаміку.

У 2026 році зростання реального ВВП оцінюється на рівні 1,8%.

У 2027–2028 роках темпи пришвидшаться до 2,8–3,0% на рік.

Що буде драйверами зростання в 2027 році?

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Збільшення інвестицій у розбудову оборонно-промислового комплексу (ОПК), в тому числі за рахунок міжнародної фінансової підтримки, та цивільних виробничих потужностей.

Поступова стабілізація в енергетичному секторі.

Нарощування врожаїв та стійкий внутрішній споживчий попит.

3. Монетарна політика та валютний ринок: Захист заощаджень

Аби стримати ціновий тиск і не допустити розгортання інфляційно-девальваційної спіралі, Нацбанк робить ставку на жорсткі монетарні умови:

Підвищення облікової ставки: У липні 2026 року НБУ підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. Прогноз допускає можливість її додаткового зростання до 16% упродовж 2026 року, а повернення до циклу пом'якшення очікується лише у ІІ кварталі 2027 року. Дохідність гривневих депозитів та ОВДП: Висока облікова ставка дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень (депозити, ОВДП), захищаючи гроші громадян від інфляційного знецінення. Керована гнучкість курсу: НБУ продовжує компенсувати структурний дефіцит валюти за рахунок міжнародної допомоги. Курсові коливання можливі в обидва боки, однак НБУ активно згладжує надмірну волатильність, запобігаючи різким шокам. Фінансування бюджету та міжнародна підтримка

Базовий сценарій НБУ базується на припущенні, що Україна надалі ритмічно отримуватиме міжнародне фінансування за програмами співпраці (зокрема від МВФ та в межах Ukraine Support Loan / EU-інструментів).

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2026 рік: Очікується надходження близько 87 млрд дол. США міжнародної підтримки (включаючи непряме бюджетне фінансування).

2027 рік: Обсяг підтримки передбачається на рівні 59 млрд дол. США.

Ці кошти дадуть змогу покривати значний дефіцит державного бюджету без залучення емісійного джерела (без друку грошей).

Резюме для громадян та бізнесу: До чого готуватися?

Для споживачів: Восени та взимку 2026 року варто бути готовими до тимчасового підвищення цін на харчові продукти, пальне та послуги.

Проте вже з 2027 року зростання цін починає сповільнюватися.

Для вкладників: Гривневі активи (строкові депозити, державні облігації) залишатимуться вигідним інструментом збереження капіталу завдяки підтриманню високих процентних ставок НБУ та забезпеченню інвестиційної привабливості гривні.

Для бізнесу: Головними викликами лишатимуться наслідки війни, вартість енергії, логістичні витрати та брак робочої сили. Поступове пом'якшення валютних обмежень відкриватиме нові можливості для зовнішньоекономічної діяльності.