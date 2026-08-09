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Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті

Омбудсман вимагає провести масштабні перевірки діяльності ТЦК та СП на Закарпатті.

Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про інформаційні атаки проти нього, представників Офісу омбудсмана та регіональних представників після моніторингових візитів до ТЦК та СП.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, після виявлення можливих порушень прав людини та затримань посадовців замість спростування фактів або усунення порушень починаються кампанії з дискредитації роботи Офісу омбудсмана.

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Особливу увагу він звернув на ситуацію на Закарпатті. Лубінець стверджує, що з 2023 року його представники неодноразово фіксували там порушення прав людини та корупційні ризики.

Окремо омбудсман порушив питання щодо керівника Закарпатського ОТЦК та СП. За його словами, після звільнення посадовця його призначили виконувачем обов’язків на 30 днів, а згодом цей термін продовжували. Лубінець також заявив, що у грудні 2025 року СБУ проводила обшуки у посадовця та виявила значні кошти, походження яких, за його словами, потребує пояснення.

Омбудсман заявив, що направить звернення до Генерального прокурора, Головнокомандувача ЗСУ, Міністерства оборони, ДБР, СБУ та МВС.

Він вимагає провести масштабні перевірки діяльності ТЦК та СП на Закарпатті, надати правову оцінку діяльності керівника обласного ТЦК та перевірити роботу районних ТЦК, де під час моніторингових візитів фіксували порушення.

"Якщо є порушення – має бути відповідальність", – наголосив Лубінець.

  • Дмитро Лубінець раніше повідомив, що його представник зафіксував масові порушення під час моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП.
  • "Сотні військовозобов’язаних з усієї України фактично опинилися в статусі заручників, адже їх незаконно утримували з діючими відстрочками та не випускали з території РТЦК та СП, а правові гарантії просто анульовували без жодних підстав", - заявив омбудсман.
  • За його словами, громадянам із дійсними документами блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню, відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК та СП вносив завідомо неправдиву інформацію.
  • "Посадовці штампували фейкові рапорти, які ставали «підставою» для позбавлення громадян їхніх прав... На збірному пункті виявили незадовільний санітарний стан вбиралень, брак питної води, відсутність білизни, ковдр, засобів гігієни та лише літній душ", - розповів омбудсман.
  • Представник Уповноваженого Андрій Крючков звільнив 11 осіб, яких протиправно утримували в цьому РТЦК, додав Лубінець.
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