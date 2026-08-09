Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про інформаційні атаки проти нього, представників Офісу омбудсмана та регіональних представників після моніторингових візитів до ТЦК та СП.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, після виявлення можливих порушень прав людини та затримань посадовців замість спростування фактів або усунення порушень починаються кампанії з дискредитації роботи Офісу омбудсмана.

Реклама

Особливу увагу він звернув на ситуацію на Закарпатті. Лубінець стверджує, що з 2023 року його представники неодноразово фіксували там порушення прав людини та корупційні ризики.

Окремо омбудсман порушив питання щодо керівника Закарпатського ОТЦК та СП. За його словами, після звільнення посадовця його призначили виконувачем обов’язків на 30 днів, а згодом цей термін продовжували. Лубінець також заявив, що у грудні 2025 року СБУ проводила обшуки у посадовця та виявила значні кошти, походження яких, за його словами, потребує пояснення.

Омбудсман заявив, що направить звернення до Генерального прокурора, Головнокомандувача ЗСУ, Міністерства оборони, ДБР, СБУ та МВС.

Він вимагає провести масштабні перевірки діяльності ТЦК та СП на Закарпатті, надати правову оцінку діяльності керівника обласного ТЦК та перевірити роботу районних ТЦК, де під час моніторингових візитів фіксували порушення.

"Якщо є порушення – має бути відповідальність", – наголосив Лубінець.