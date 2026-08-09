На Херсонщині через російський обстріл загинула цивільна

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За фактом загибелі місцевої жительки внаслідок російського артилерійського обстрілу села Золота Балка Бериславського району Херсонської області розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 серпня близько 05:00 російські військові обстріляли Золоту Балку з артилерії.

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Внаслідок атаки загинула 61-річна місцева жителька, яка на момент обстрілу перебувала у власному будинку.

Провадження розпочали за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Також сьогодні вночі під атакою російських БпЛА опинились житлові забудови у Центральному районі Херсона.

Внаслідок влучання ворожого дрона в одну з багатоповерхівок пошкоджено декілька квартир — вибито шибки, понівечено балкони, кімнати в оселях, а також стіни будинку