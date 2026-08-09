Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російський обстріл загинула цивільна

Внаслідок атаки загинула 61-річна місцева жителька.

На Херсонщині через російський обстріл загинула цивільна
наслідки атаки РФ
Фото: Херсонська ОВА

За фактом загибелі місцевої жительки внаслідок російського артилерійського обстрілу села Золота Балка Бериславського району Херсонської області розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 серпня близько 05:00 російські військові обстріляли Золоту Балку з артилерії.

Реклама

Внаслідок атаки загинула 61-річна місцева жителька, яка на момент обстрілу перебувала у власному будинку.

Провадження розпочали за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Також сьогодні вночі під атакою російських БпЛА опинились житлові забудови у Центральному районі Херсона. 

Внаслідок влучання ворожого дрона в одну з багатоповерхівок пошкоджено декілька квартир — вибито шибки, понівечено балкони, кімнати в оселях, а також стіни будинку

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies