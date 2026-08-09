На Дніпропетровщині окупанти поранили 11 цивільних, є руйнування

Ворог завдав майже 10 ударів по трьох районах області.

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З вечора 8 серпня ворог майже 10 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 11 людей дістали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У Павлограді виникли пожежі. Понівечені інфраструктура, торговельний центр, автівки, господарські споруди. Постраждали 9 людей, серед них четверо – діти", – каже він.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджені ліцей та приватний будинок. Постраждала 79-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані.

У Покровській громаді Синельниківського району поранена 84-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.