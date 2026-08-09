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Росіяни за добу поранили на Херсонщині 10 людей, серед них двоє дітей

Пошкоджена критична, соціальна інфраструктура та житлові будинки.

Росіяни за добу поранили на Херсонщині 10 людей, серед них двоє дітей
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Минулої доби російські військові атакували Херсон та 39 населених пунктів області. Ворог застосовував авіацію, ударні дрони та артилерію.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Антонівка, Приозерне, Музиківка, Білозерка, Станіслав, Дар'ївка, Берислав, Нововоронцовка, Качкарівка, Милове, Михайлівка, Ольгівка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 10 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також понівечено будинок культури, приміщення автосервісу, газопровід, господарські споруди, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 10 людей дістали поранення, серед них двоє дітей.

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