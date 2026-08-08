На Буковині зареєстрували землетрус

У Чернівецькій області – практично на межі з Івано-Франківщиною – 8 серпня зареєстрували землетрус магнітудою 1,4 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Землетрус в Карпатах зафіксували о 19:40. Його осередок залягав на глибині 5 кілометрів.
За класифікацією землетрусів, він належить до невідчутних. У Головному центрі спецконтролю закликали людей, які відчули поштовхи, залишити повідомлення. Це дасть змогу уточнити енергетичні параметри явища.
- Вранці 26 липня на території Пустомитівської міської громади Львівської області також зареєстрували землетрус. Його магнітуда склала 2,8. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 4 кілометри. Жодної загрози для населення він не становив.