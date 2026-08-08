На Буковині зареєстрували землетрус

За класифікацією, цей землетрус належить до невідчутних.

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У Чернівецькій області – практично на межі з Івано-Франківщиною – 8 серпня зареєстрували землетрус магнітудою 1,4 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус в Карпатах зафіксували о 19:40. Його осередок залягав на глибині 5 кілометрів.

За класифікацією землетрусів, він належить до невідчутних. У Головному центрі спецконтролю закликали людей, які відчули поштовхи, залишити повідомлення. Це дасть змогу уточнити енергетичні параметри явища.