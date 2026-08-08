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Зеленський: Росіяни стягнули під Москву три кола ППО

Для створення такого потужного захисту Росії довелося стягнути системи з усієї великої території країни.

Зеленський: Росіяни стягнули під Москву три кола ППО
Володимир Зеленський
Фото: Telegram Зеленського

Росіяни стягнули під Москву системи ППО з різних частин країни. Навколо столиці РФ створили три кола захисту.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телемарафону «Єдині новини».

«Але скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували», – додав президент.

Зеленський також розповів про українську операцію у відповідь на російські удари по українській логістиці. Втрати Росії внаслідок цієї операції становили близько трильйона рублів.

«Сьогодні ми діємо об'єднано, коли виконуємо відповідні дипстрайки і мідлстрайки», – пояснив Зеленський.

В операції брали участь Збройні Сили України, Сили спеціальних операцій, ГУР, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки.

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