Також постраждала і її подруга, обох госпіталізували.

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У Броварах 13-річну дівчинку вдарило струмом на залізничному вокзалі. Вона намагалася залізти на нерухомий потяг.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Дитину госпіталізували до Броварської лікарні. За словами мера, її стан вкрай важкий.

Подруга дівчинки також постраждала. Вона отримала опіки рук. Загрози її життю немає.