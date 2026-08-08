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У Броварах 13-річну дівчинку вдарило струмом на залізничному вокзалі

Також постраждала і її подруга, обох госпіталізували.

У Броварах 13-річну дівчинку вдарило струмом на залізничному вокзалі
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

У Броварах 13-річну дівчинку вдарило струмом на залізничному вокзалі. Вона намагалася залізти на нерухомий потяг.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Дитину госпіталізували до Броварської лікарні. За словами мера, її стан вкрай важкий.

Подруга дівчинки також постраждала. Вона отримала опіки рук. Загрози її життю немає.

  • У Києві троє підлітків вирішили залізти на дах потяга. Їх уразило струмом, в результаті чого один хлопець загинув.
  • В Укрзалізниці закликали батьків провести відповідну бесіду зі своїми дітьми і наголосили, що контактна мережа має напругу – понад 27 000 вольт. Навіть без дотику, на відстані 1–1,5 м, може виникнути електрична дуга, що вражає людину. Температура – до 15 000 °C.
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