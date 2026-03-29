У Києві трьох неповнолітніх "зачеперів" вдарило струмом, один загинув на місці

Двох підлітків із численними опіками передали лікарям, які боротимуться за їхні життя

У Києві троє підлітків вирішили залізти на дах потяга. Їх уразило струмом, в результаті чого один хлопець загинув.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Водночас із загостренням обстрілів залізниці, на жаль, продовжують траплятися випадки й абсолютно безглуздої дитячої смерті... Дві години тому на даху одного з наших неробочих вагонів вражено електричним струмом групу неповнолітніх дітей. Терміново було знеструмлено дільницю, викликано ДСНС. Рятувальники передали двох підлітків із численними опіками в руки лікарів, які боротимуться за їхні життя. Третій, на жаль, отримав смертельну травму", - йдеться в повідомленні.

Випадок розслідується.

В Укрзалізниці закликають батьків провести відповідну бесіду зі своїми дітьми і наголошують, що контактна мережа має напругу - понад 27 000 вольт. Навіть без дотику, на відстані 1–1,5 м, може виникнути електрична дуга, що вражає людину. Температура — до 15 000 °C.

"Якщо бачите дітей у небезпечних місцях або знаєте про зачеперство — не залишайтеся осторонь. Телефонуйте 102, сповіщайте залізничників. Це може врятувати життя", - йдеться в повідомленні.