Флеш: росіяни щодня скидають по Україні вісім мін з одного "Шахеда"

Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами. 

російська міна
Фото: Сергій Бескрестнов

Росіяни щодня скидають по Україні вісім мін з одного ударного дрона "Шахед". Вони розміщені під крилами безпілотників.

Про це повідомляє радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Щодня з частини "Шахедів" скидають міни. По 8 штук з одного "Шахеда". Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами", – ідеться у повідомленні. 

На відео зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону. 

"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", – додає радник.

