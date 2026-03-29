Росіяни щодня скидають по Україні вісім мін з одного ударного дрона "Шахед". Вони розміщені під крилами безпілотників.
Про це повідомляє радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Щодня з частини "Шахедів" скидають міни. По 8 штук з одного "Шахеда". Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами", – ідеться у повідомленні.
На відео зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону.
"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", – додає радник.
- Росія за цей тиждень застосувала проти українських міст і громад понад 3000 ударних дронів, значна частина з яких – "шахеди".