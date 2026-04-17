Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня

Для цього ворог, зокрема, перекидає до 20 тисяч військових зі стратегічного резерву. Водночас посилення ракетно-дронових атак є частиною ширшої стратегії РФ з підготовки до нового наступу.

Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України
Фото: Олександр Ратушняк

Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив в інтерв’ю Financial Times у Києві, що російські війська нарощують удари балістичними ракетами по українських містах.

За його словами, Росія виробляє близько 60 ракет «Іскандер» щомісяця та розширила можливості їхнього запуску, тоді як Україна не має достатньо сучасних систем ППО, зокрема американських Patriot, щоб прикрити всю територію країни.

Він попередив, що критична інфраструктура, особливо енергетика, яка вже сильно постраждала від зимової кампанії ударів РФ, залишається вразливою, тоді як Москва вдосконалює тактику атак.

Президент Володимир Зеленський під час поїздок до європейських столиць — зокрема Німеччини, Норвегії та Італії — наголосив, що отримання систем ППО та ракет-перехоплювачів є головним пріоритетом України. Американські ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot наразі є єдиною зброєю, здатною збивати російські балістичні ракети.

У четвер Зеленський заявив, що доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з партнерами, які раніше обіцяли надати ракети для Patriot та інших систем, і з’ясувати терміни їхньої поставки.

Скібіцький також зазначив, що посилення ракетно-дронових атак є частиною ширшої стратегії РФ зі знищення критичної інфраструктури та підготовки до нового наступу навесні-влітку.

За його словами, Росія готує новий наземний наступ на південному сході України, перекидаючи до 20 тисяч військових зі стратегічного резерву. Нині на території України перебуває близько 680 тисяч російських військових, і Москва прагне захопити весь Донбас до вересня.

Це, за словами Скібіцького, свідчить про те, що Росія не налаштована серйозно на переговори і планує продовжувати війну.

﻿
