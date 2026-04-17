Упродовж доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Харківщини і вбила там людину. Ще 9 мешканців області постраждали.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 9 людей постраждали», – йдеться у його повідомленні.
У місті Мерефа загинула 41-річна жінка, постраждали жінки віком 41, 40, 29, 23 років та чоловіки 26 і 29 років. У Люботині постраждали чоловіки віком 51, 46 і 66 років.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою у селищі Близнюки загинув 59-річний чоловік, і зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Салтівський, Київський і Основ'янський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:
- 2 РСЗВ;
- 10 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 8 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон;
- 38 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено офісну будівлю, 2 приватні будинки, господарчі споруди, скління вікон багатоквартирного будинку;
- у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Рясне), будинок культури, амбулаторію, магазин, приватний будинок (с. Писарівка), інтернатний заклад (с. Малижине), приватний будинок, господарчі споруди (с. Карасівка);
- у Харківському районі пошкоджено 2 цивільні підприємства (м. Мерефа, м. Люботин).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 237 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 28 758 людей.