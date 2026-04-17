400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
У Харківській області через обстріли одна людина загинула і дев’ятеро – постраждали

Росіяни обстріляли 14 населених пунктів області. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Харківщини і вбила там людину. Ще 9 мешканців області постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 9 людей постраждали», – йдеться у його повідомленні. 

У місті Мерефа загинула 41-річна жінка, постраждали жінки віком 41, 40, 29, 23 років та чоловіки 26 і 29 років. У Люботині постраждали чоловіки віком 51, 46 і 66 років. 

Внаслідок вибуху невідомого пристрою у селищі Близнюки загинув 59-річний чоловік, і зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. 

Ворог атакував БпЛА Салтівський, Київський і Основ'янський райони Харкова і  застосовував по області різні види озброєння: 

  • 2 РСЗВ;
  • 10 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 8 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 fpv-дрон;
  • 38 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російського обстрілу на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського обстрілу на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено офісну будівлю, 2 приватні будинки, господарчі споруди, скління вікон багатоквартирного будинку;
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Рясне), будинок культури, амбулаторію, магазин, приватний будинок (с. Писарівка), інтернатний заклад (с. Малижине), приватний будинок, господарчі споруди (с. Карасівка);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 цивільні підприємства (м. Мерефа, м. Люботин).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 237 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 28 758 людей.

Читайте також
