Упродовж доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Харківщини і вбила там людину. Ще 9 мешканців області постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 9 людей постраждали», – йдеться у його повідомленні.

У місті Мерефа загинула 41-річна жінка, постраждали жінки віком 41, 40, 29, 23 років та чоловіки 26 і 29 років. У Люботині постраждали чоловіки віком 51, 46 і 66 років.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою у селищі Близнюки загинув 59-річний чоловік, і зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Салтівський, Київський і Основ'янський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:

2 РСЗВ;

10 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

8 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон;

38 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російського обстрілу на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено офісну будівлю, 2 приватні будинки, господарчі споруди, скління вікон багатоквартирного будинку;

у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Рясне), будинок культури, амбулаторію, магазин, приватний будинок (с. Писарівка), інтернатний заклад (с. Малижине), приватний будинок, господарчі споруди (с. Карасівка);

у Харківському районі пошкоджено 2 цивільні підприємства (м. Мерефа, м. Люботин).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 237 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 28 758 людей.