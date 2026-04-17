ЦПД: окупаційна “влада” Херсонщини планує вивозити крадене українське зерно до КНДР

Сальдо підписав відповідний “меморандум” із послом КНДР у Росії. Таким чином Кремль хоче легітимізувати своїх ставлеників на ТОТ.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо підписав “меморандум” із послом КНДР у Росії про постачання краденого українського зерна з ТОТ та “гуманітарні контакти”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Насправді подібні зустрічі є частиною типової стратегії Кремля з легітимізації своїх ставлеників на ТОТ.

“Сальдо не перший, хто намагається видати подібні контакти за повноцінне міжнародне співробітництво”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі підкреслюють, що це не “дипломатія”, а намагання зобразити “нормалізацію життя”, де окуповані регіони нібито стають суб’єктами міжнародної політики як частина Росії.

На практиці ж Північна Корея залишається однією з небагатьох країн, що підтримують агресію Росії, а будь-які “економічні зв’язки” з нею є лише елементом пропаганди.