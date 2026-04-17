​Російська армія вчора втратила 1000 солдатів та понад 110 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 316 070 осіб.

​Російська армія вчора втратила 1000 солдатів та понад 110 артсистем
Український військовослужбовець із безпілотником
Фото: Телеграм-канал Олександра Сирського

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1000 солдатів, 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 114 артилерійських систем, РСЗВ та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 316 070 (+1 000) осіб
  • танків – 11 870 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 400 (+9) од.
  • артилерійських систем – 40 160 (+114) од.
  • РСЗВ – 1 739 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 349 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+12) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 014 (+253) од.
  • спеціальна техніка – 4 129 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
