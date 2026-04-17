​Російська армія вчора втратила 1000 солдатів та понад 110 артсистем

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1000 солдатів, 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 114 артилерійських систем, РСЗВ та 2 засоби ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 316 070 (+1 000) осіб
- танків – 11 870 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 400 (+9) од.
- артилерійських систем – 40 160 (+114) од.
- РСЗВ – 1 739 (+1) од.
- засоби ППО – 1 349 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+12) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 014 (+253) од.
- спеціальна техніка – 4 129 (+3) од.
Дані уточнюються.