В Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Аварія сталась у середу, 15 квітня, в місті Буди Ланьцуцькі, поблизу Жешува.

Про це повідомляє RMF24.

За даними польської поліції, водій фургона Mercedes з'їхав з дороги та вдарився об огорожу. Транспортний засіб перекинувся. В мікроавтобусі перебували шестеро громадян України – 5 дорослих та 9-річна дитина. Як повідомляє видання, двох людей доставили до лікарні. Водія та одного з пасажирів. Станом на 16 квітня їх вже виписали.

Тест показав, що водій автобуса був тверезий. Обставини аварії розслідує поліція Польщі.