Росія та Китай у ході переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Пекіні не досягли домовленості щодо багатомільярдного проекту будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру – 2", передає DW із посиланням на Кремль.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що сторони "загалом досягли розуміння за основними параметрами", у тому числі за маршрутом і порядком будівництва, але чітких термінів немає і низку деталей ще потрібно опрацювати. У довгому переліку угод, опублікованому на сайті Кремля за підсумками переговорів, проєкт не згадується взагалі.

Росія просуває проєкт "Сила Сибіру – 2" вже кілька років, особливо з того часу, як після вторгнення в Україну в 2022 році вона стала все сильніше залежати від Китаю в економічному плані.

Газопровід потужністю 50 млрд кубометрів на рік має простягтися на 2600 кілометрів із півострова Ямал у Західному Сибіру через Монголію до Китаю. Для Москви важливо, що поставки планується вести з родовищ, які раніше забезпечували експорт до Європи – він різко скоротився після початку війни.

Тим часом Китай демонструє стриманий інтерес до проєкту – Москва розраховувала, що енергетична нестабільність, викликана війною на Близькому Сході, змінить позицію Пекіна, але цього не сталося. Прогрес у переговорах залишається повільним на тлі вагань китайської сторони.