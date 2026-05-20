СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
ГоловнаПолітика

Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"

Кремль визнав, що низку деталей ще належить узгодити.

Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Путін та Сі Цзіньпін у Пекіні, 20 травня 2026
Фото: EPA/UPG

Росія та Китай у ході переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Пекіні не досягли домовленості щодо багатомільярдного проекту будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру – 2", передає DW із посиланням на Кремль.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що сторони "загалом досягли розуміння за основними параметрами", у тому числі за маршрутом і порядком будівництва, але чітких термінів немає і низку деталей ще потрібно опрацювати. У довгому переліку угод, опублікованому на сайті Кремля за підсумками переговорів, проєкт не згадується взагалі.

Росія просуває проєкт "Сила Сибіру – 2" вже кілька років, особливо з того часу, як після вторгнення в Україну в 2022 році вона стала все сильніше залежати від Китаю в економічному плані. 

Газопровід потужністю 50 млрд кубометрів на рік має простягтися на 2600 кілометрів із півострова Ямал у Західному Сибіру через Монголію до Китаю. Для Москви важливо, що поставки планується вести з родовищ, які раніше забезпечували експорт до Європи – він різко скоротився після початку війни.

 

Сила Сибіру 2
Фото: Bloomberg
Сила Сибіру 2

Тим часом Китай демонструє стриманий інтерес до проєкту – Москва розраховувала, що енергетична нестабільність, викликана війною на Близькому Сході, змінить позицію Пекіна, але цього не сталося. Прогрес у переговорах залишається повільним на тлі вагань китайської сторони.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies