Експерт Могильний: Кабмін прибрав з проєкту Антикорстратегії на 2026-2030 роки розробку Містобудівного кодексу

Поданий урядом проєкт стратегії відрізняється від того, який пропонувало Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Уряд вилучив з проєкту Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки частину, в якій йшлося про розробку Містобудівного кодексу. Про це повідомив аналітик в сфері містобудування Георгій Могильний. Він працював над розробкою Антикорстратегії у складі експертної групи НАЗК як представник ГО “Голка”.

“Розробку Містобудівного кодексу вдалося зафіксувати в проєкті стратегії після доопрацювання НАЗК і врахування частини пропозицій нашої громадської ініціативи”, – пояснив LB.ua Могильний. За його даними, проєкт Антикорстратегії, який НАЗК подав в уряд, і проєкт, який потім уряд подав до Верховної Ради, відрізняються: в ньому прибрано поняття містобудівного кодексу як документа, який системно впорядкує містобудівну діяльність. За словами експерта, це свідчить про поступки уряду лобістам законопроєкту №5655 авторства Олени Шуляк. 

“Такий крок свідчить про неусвідомлення урядом масштабів законодавчої інфляції в сфері містобудування, а також реальних викликів повоєнної відбудови”, – прокоментувала LB.ua нардепка Ганна Бондар, яка є координаторкою розробки Містобудівного кодексу України. “Окрім несправедливих процедур, прогалин, незаконних постанов уряду під виглядом експериментальних проєктів, ми маємо усвідомити, що картина світу для українців змінилася. Сфера потребує комплексної і системної реформи”, – вважає Бондар.

Раніше ГО “Голка” повідомляло, що влада намагається повернутися до моделі містобудівної реформи, яку було створено в законопроєкті 5655 в 2021 році і яку активно критикувала громадскість різних рівнів. Антикорупційна стратегія, розробкою якої займалися в НАЗК, могла б запобігти цим спробам. 

Більш докладно про причини, перебіг і особливості створення Містобудівного кодексу читайте в нашому матеріалі Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава – усі воюють між собою за міський простір».

