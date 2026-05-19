НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови

Вячеслав Князєв вже є обвинувачуваним по справі про хабар на користь бізнесмена Жеваго.

Національне антикорбюро і САП 19 травня проводять обшуки в Верховному Суді. Провадження стосується корупції.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що слідчі дії проводять за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Зокрема й в ексголови Верховного Суду, справу за обвинуваченням якого слухають у ВАКС.

Фото: пресслужба НАБУ НАБУ обшукує колишніх і чинних працівників Верховного Суду

"Деталі – згодом", – анонсувало Бюро.

Контекст

ВАКС судить Вячеслава Князєва – суддю, що очолював Верховний Суд в 2021-2023 роках. В травні 2023 антикорупційні органи викрили його на отриманні хабаря в $2,7 млн для ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго.

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що за допомогою детектива під прикриттям було зафіксовано контакти власника групи "Фінанси та кредит" стосовно передачі неправомірної вигоди за ухвалення бажаного судового рішення. У пресслужбі Жеваго заявили про його непричетність до неправомірний дій. Того ж дня Князєву та його спільнику адвокату повідомили про підозру.

Князєв на той момент був найвищим за статусом чиновником України, спійманим на хабарі.

16 травня Пленум Верховного Суду достроково припинив повноваження Голови ВС Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри.

18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання ексголови Верховного Суду під вартою. Того ж дня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави; строк дії запобіжного заходу – до 14 липня; підозрюваного взято під варту в залі суду.

Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн – до такої суми зменшили заставу.