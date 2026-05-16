Раніше Трамп виступив проти самовизначення Тайваню після саміту з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Тайвань у суботу, 16 травня, заявив про свій суверенітет після того, як президент США Дональд Трамп застеріг від самовизначення Тайваню після дводенного саміту американського лідера з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, передає Politico.

Тайвань «є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китайській Народній Республіці», йдеться у заяві міністерства закордонних справ Тайваню.

Заява МЗС стала швидкою відповіддю на слова Трампа, який у п’ятницю сказав, що він «не прагне, щоб хтось ставав незалежним», відповідаючи на запитання, чи прийдуть США на допомогу Тайваню у разі вторгнення Китаю.

«І, знаєте, ми маємо долати 9,5 тисячі миль, щоб воювати. Я цього не хочу», — сказав він в ефірі Fox News, додавши, що хоче, аби обидві сторони «охололи».

Хоча США офіційно не визнають самоврядний острів, Китай неодноразово критикував Вашингтон за продаж зброї Тайваню. Сі Цзіньпін закликав Трампа припинити це, оскільки Пекін вважає Тайвань частиною китайської території.

За даними китайських державних медіа, Сі назвав Тайвань «найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах» і попередив, що у разі неправильного підходу сторони можуть опинитися у конфлікті. Водночас Трамп виступив проти ескалації напруги, заявивши, що «[Сі] не хоче війни».