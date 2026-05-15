Він нагадав, що це саме народні депутати призначали його.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про те, що тодішній голова Офісу президента обговорював з астрологинею його кандидатуру перед внесенням на посаду міністра. Під час години запитань до уряду у відповідь на запитання народного депутата Ярослава Железняка він сказав, що в уряд прийшов у 2019 році – на посаду заступника міністра.

У лютому була проведена евакуація українців з Уханю, де спалахнула коронавірусна інфекція. Тоді Ляшка призначили головним санітарним лікарем і доручили боротися з пандемією.

“У травні 2021 року, 20 травня, у цій залі я виступав перед вами, зачитував програму дій і 226 голосами ви призначили мене міністром охорони здоров’я. Не хтось – ви призначили мене міністром охорони здоров’я. Далі. Якщо по знаках, то питання в тому, що інформація, яка крутиться в засобах масової інформації, спотворена, тому що я Телець. В мене день народження 24 квітня”, – сказав він.

Ляшко пообіцяв робити все можливе для розвитку охорони здоров’я і попросив залишити питання маніпуляцій за межами парламентської зали.



Контекст

Андрій Єрмак очолив Офіс президента в лютому 2020 року. Верховна Рада призначила Віктора Ляшка в травні 2021 року. За інформацією антикорупційних органів, Єрмак неодноразово консультувався з астрологинею стосовно кандидатів на посади в державній владі. Зокрема тих, на призначення яких він впливати не може згідно з його посадою.

Пропозиція внесення Віктора Ляшка кандидатом на посаду міністра походила від фракції "Слуга народу", розповідав тодішній прем'єр Денис Шмигаль. Саме він представляв кандидата перед голосуванням. Джерела LB тоді розповідали, що до того, як винести кандидатуру на голосування, монобільшість провела з Ляшком закриту зустріч.