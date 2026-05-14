ВАКС призначив Єрмаку утримання під вартою і заставу в 140 млн грн

Голова Офісу президента підозрюється в участі в угрупованні, що відмивало кошти.

Вищий антикорсуд призначив голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і застави в 140 млн. Про це повідомив кореспондент LB.

У разі внесення застави Єрмак зобов'язаний прибувати за вимогою слідчого, детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну місця проживання. Також – не відлучатися за межі Києва без дозволу, здати паспорти для виїзду за кордон і дипломатичні документи.

Утримуватися від спілкування з підозрюваними в кримінальному провадженні, а саме Чернишовим, Міндічем, Лисенком, Опальчуком, Сіранчуком, Медведєвою, а також свідками Мартинкевичем, Яциком, Огородником, Квеленковою, Ніколаєнко, Ніколаєнком, Новіковою, Чернишовою, Абрамовим, Анікієвич, Ратківською, Науменко та Бобровською. Також Єрмак муситиме носити електронний засіб контролю.

У коментарі пресі, трансльованому Суспільним, він сказав, що не має 140 млн на заставу. Але в нього є багато друзів і знайомих, які, ймовірно, могли б допомогти.

"Рішення ви почули. Я залишаюся на своїй позиції, заперечую будь-які обвинувачення. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися, я залишаюся в Україні. Думаю, що при найближчій можливості поспілкуємось, буде тривати процес. Мені нема чого приховувати", – сказав він.

Єрмак додав, що його група адвокатів, швидше за все, подаватиме апеляцію. Він вважає, процес над ним проходить під тиском.

Єрмака взяли під варту в залі суду, повідомила САП.

Прокуратура клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави в 180 млн грн і наголошувала на ризику виїзду за кордон і тиску. Сторона захисту клопотала про відмову від обрання запобіжного заходу або ж призначенні застави з дозволом пересуватися Україною.

11 і 12 травня суд заслуховував позиції сторін. Учора суддя пішов у нарадчу кімнату.

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема Олексій Чернишов.

Єрмак відкидає звинувачення.