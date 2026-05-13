Йдеться про 51-річну мешканку Києва, яка називає себе консультанткою з астрології.

Під час судового засідання у ВАКС з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку 13 травня стало відомо ім’я особи «Вероніка Феншуй Офіс», з якою на той момент очільник ОП, ймовірно, радився щодо призначень на вищі державні посади – серед них, зокрема, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров та прем’єр-міністр. За словами прокурорки САП, це – Вероніка Анікієвич.

Як з’ясували «Схеми» (Радіо Свобода), це 51-річна мешканка Києва, яка називає себе консультанткою з астрології. У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Вероніка Анікієвич, вона ж Вероніка Даниленко (таке прізвище має одна з її родичок) називає себе авторкою телеграм-каналу «Лунные часы» (мовою оригіналу). Вона зазначає, що консультує з астрології: «"за допомогою своїх знань та досвіду в астрології допомагаю людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів» (в оригіналі російською).

Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності – «надання інших індивідуальних послуг».

У витоках з сайтів з пошуку роботи «Схемам» вдалося знайти її резюме, де вона зазначає, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «фінансовий аналіз, контроль та менеджмент».

Журналісти знайшли її акаунт у фейсбуці, також з прізвищем Даниленко. Повідомлення Єрмаку про підозру вона прокоментувала так: «А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера томаша фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины» (наведено мовою оригіналу).

Журналісти також проаналізували коментарі, які вона раніше залишала в різних телеграм-чатах. Наразі вони вже видалені і збереглись лише в архіві. Зокрема, 30 листопада 2025 року, через два дні після того, як Єрмак подав у відставку, вона писала в «Дед- Г.Р.І.М.-чат»: «Вопрос не в том куда ушел Ермак, вопрос в том куда мы идем всей страной».

У продовженні діалогу з іншими користувачами вона зазначала: «Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги».

Того ж дня вона згадала про антикорупційні органи: «Я пишу про то что набу и сап продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы».

У 2015 році Анікієвич їздила в Крим. Про що сама повідомила в соцмережах, згадуючи, що «на російському боці до неї підходив прикордонник».

Також «Схеми» встановили, що її батько Федір Анікієвич – громадянин РФ. У 2015 році був очільником районного відділення «Опозиційного блоку» у Генічеську.

Судячи з його фото з соцмереж, на якому він позує у травні 2025 з георгіївськими стрічками та прапорами РФ, він продовжує проживати в окупованому Генічеську.

Фото: «Схеми» Федір Анікієвич

«Схеми» звернулися за коментарем до Вероніки Анікієвич, але після представлення журналіста вона поклала слухавку.

12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк у суді повідомила, що колишній керівник Офісу президента, ймовірно, був причетним до певних призначень на вищі державні посади. За її словами, він обговорював це з особою, яка підписана в контактах як «Вероніка Феншуй Офіс». Зокрема, він надсилав цій особі дані про день народження кандидатів і просив поради.

Серед тих, чиї призначення обговорювали, як стверджує прокурорка САП, були, зокрема, кандидатури прем'єр-міністра, чинного міністра охорони здоров’я та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін на суді казав, що Єрмак спілкувався з психологом, в якого вилучили телефон під час слідчих дій. Телефон вилучали саме в Анікієвич.