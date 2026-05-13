ВАКС сьогодні продовжує обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку (доповнюється)

Спершу засідання проходило закрито. 

Фото: Зоряна Стельмах

Вищий антикорсуд нині продовжує обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку – адвокату і колишньому голові Офісу президента, підозрюваному в участі в угрупованні, що відмило понад 460 млн гривень. Вчора суд заслухав сторону обвинувачення і пішов на перерву, аби дати можливість захисту ознайомитися з 16-ма томами справи.

Андрій Єрмак прибув до суду, передає кореспондент LB. Першу частину засідання суд провів в закритому режимі.

Прокуратура клопоче про утримання під вартою із альтернативою застави в 180 млн гривень. САП вважає, що є ризики втечі Єрмака за кордон і тиску на свідків. Сам він запевнив, що з України не поїде.

Про те, як минуло вчорашнє засідання, читайте в репортажі Анни Стешенко

У коментарі журналістам в перерві Єрмак повідомив, що для ознайомлення з матеріалами справи їм із захистом треба більше часу, ніж дали. Також він сказав, що багато хто висловив йому підтримку.

"Багато хто підтримав, але я не хотів би це використовувати. Важливо, щоб правосуддя було незалежним, без впливу. Хочу показати на собі, що я цим не користуюся", – сказав він.

Єрмак додав, що в нього багато недоліків, але відсутність розуму до них він не зараховує. Коментувати те, чи є це політичною справою, експосадовець відмовився. 

"Багато людей з різних країн і нашої країни поважають мене", – сказав він. 

Хід судового засідання

Станом на 13:58 засідання відновили після тривоги. Прокурорка зачитує уривки розмов і протоколи в справі, а також матеріал УП про зустрічі Єрмака з чинними посадовцями після звільнення.

Також залучили протокол допиту експертки про тиск на неї.

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. 

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2 – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”. 

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". 

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема Олексій Чернишов.

