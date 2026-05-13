Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок: вилучили майна на 20 млн грн

Фальсифікат продавали через інтернет-магазини, маркетплейси, соцмережі та месенджери. 

На Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок: вилучили майна на 20 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

На Київщині викрили підпільне виробництво кави, яку продавали під виглядом продукції відомих світових брендів, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, група чоловіків облаштувала цехи у складських приміщеннях, де обсмажувала, фасувала та пакувала каву з використанням логотипів міжнародних торговельних марок.

Фальсифікат продавали через інтернет-магазини, маркетплейси, соцмережі та месенджери, а також постачали до кав’ярень у різних регіонах України. Для отримання оплати учасники схеми використовували фіктивні ФОПи.

Слідчі встановили, що організатори раніше співпрацювали з правовласником однієї з торговельних марок, однак після завершення контракту у 2021 році продовжили випускати продукцію під цим брендом без дозволу.

Під час 22 обшуків правоохоронці вилучили обладнання, поліграфію, тисячі упаковок готової кави, сировину, автомобілі, документацію та готівку. Орієнтовна вартість вилученого майна становить майже 20 млн грн.

Справу розслідують за статтею про незаконне використання знака для товарів і послуг.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies