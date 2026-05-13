Фальсифікат продавали через інтернет-магазини, маркетплейси, соцмережі та месенджери.

На Київщині викрили підпільне виробництво кави, яку продавали під виглядом продукції відомих світових брендів, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, група чоловіків облаштувала цехи у складських приміщеннях, де обсмажувала, фасувала та пакувала каву з використанням логотипів міжнародних торговельних марок.

Фальсифікат продавали через інтернет-магазини, маркетплейси, соцмережі та месенджери, а також постачали до кав’ярень у різних регіонах України. Для отримання оплати учасники схеми використовували фіктивні ФОПи.

Слідчі встановили, що організатори раніше співпрацювали з правовласником однієї з торговельних марок, однак після завершення контракту у 2021 році продовжили випускати продукцію під цим брендом без дозволу.

Під час 22 обшуків правоохоронці вилучили обладнання, поліграфію, тисячі упаковок готової кави, сировину, автомобілі, документацію та готівку. Орієнтовна вартість вилученого майна становить майже 20 млн грн.

Справу розслідують за статтею про незаконне використання знака для товарів і послуг.