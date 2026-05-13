За 2025 рік в Україні пролунало 19 033 сигнали повітряної тривоги, на територію країни було направлено 2,5 тисячі ракет різних типів та 100 тисяч безпілотників, внаслідок чого загинули 2514 цивільних громадян, а ще 12 142 особи отримали поранення. Загалом з початку повномасштабної агресії РФ вбила 15 172 мирних мешканців України, серед яких 686 дітей.

Про це заявив у парламенті Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час щорічної доповіді.

«Найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні є Російська Федерація. За 2025 рік пролунало 19 033 сигнали повітряної тривоги. 2,5 тисячі ракет різного типу були направлені на нашу територію. 100 000 безпілотників. 2025 рік став найсмертоноснішим з початку повномасштабної агресії Російської Федерації», — наголосив омбудсмен.

За даними Уповноваженого, серед загиблих минулого року були навіть ті, хто просто йшов пішки до церкви. Кількість поранених цивільних — більше десяти тисяч.

«За цей рік було вбито 2514 цивільних громадян України. Деякі громадяни йшли пішки до церкви. Було поранено 12 142 цивільні особи», — заявив Лубінець.

Загальна статистика жертв серед мирного населення з початку повномасштабного вторгнення є катастрофічною, проте, як підкреслив омбудсмен, реальні цифри значно вищі — адже втрати на тимчасово окупованих територіях залишаються невідомими через закритість російської сторони.

«Взагалі, з початку повномасштабної агресії Російська Федерація вбила 15 172 цивільних громадян України, включаючи 686 українських дітей. І це тільки з території, яка контролюється українським урядом. Наскільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України не знає ніхто, бо Російська Федерація не показує ці цифри», — сказав Уповноважений ВРУ з прав людини.