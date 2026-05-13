Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Гегсет підтвердив, що Пентагон направив фахівців в Україну для вивчення війни дронів

Міністр війни зазначив, що Вашингтон прагне інтегрувати ці знання у власну оборону.

Міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у комітеті Сенату підтвердив, що Пентагон направив військових фахівців в Україну для вивчення використання дронів у реальних бойових умовах.

Тему порушив лідер демократичної меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, який назвав Україну «Силіконовою долиною війни» та запитав, чи підтримує Гегсет відправлення представників Пентагону для отримання оперативного досвіду.

«Я особисто схвалив направлення додаткового персоналу туди, щоб вивчати поле бою дронів і переконатися, що ми засвоюємо всі можливі уроки цього конфлікту та в режимі реального часу інтегруємо їх у нашу оборону в епоху, коли домінування дронів є необхідним», — сказав Гегсет.

Раніше CBS News повідомило, що Україна та США наближаються до укладення угоди про спільне виробництво дронів. Країни розробили меморандум, який стане першим кроком до підписання масштабної оборонної угоди. 

