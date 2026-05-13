Від навали гунів до повномасштабного вторгнення: 8 книжок для підлітків і не тільки

Сучасна література для дітей і підлітків дедалі частіше виходить за межі суто розважального читання. Вона говорить про страх і втрату, про пам'ять і вибір, про те, що означає бути собою, коли світ навколо змінюється швидше, ніж ти встигаєш осмислити. У цій добірці — нові видання, що можуть зацікавити і юних читачів, і їхніх батьків.

«Компас і клинок». Рейчел Грінлов

Видавництво Старого Лева

Перша частина трилогії пригодницького підліткового фентезі про море, таємниці й вибір серця.

Віддалений острів Роузвер живе коштом кораблетрощ: мешканці навмисно запалюють хибні маяки і скеровують судна на смертельні рифи, щоб привласнити їхній вантаж. Юна Міра — одна з тих, хто пірнає в крижану воду за здобиччю. Ось тільки холоду вона не відчуває: вода приймає її інакше, ніж інших, а хвилі звучать для неї не просто шумом, а піснями. А ще Міра рятує вцілілих.

Та коли звичний порядок руйнується і її батькові загрожує шибениця, Міра йде на сумнівну угоду з таємничим мореплавцем, що вижив після аварії. А далі вирушає на пошуки материнського спадку, нерозривно пов'язаного з морем.

Особливість стилю авторки — відмова від чіткого поділу на добро і зло. Персонажі Грінлов не вкладаються в просту схему, а її текст поєднує динаміку пригодницького роману з похмурою фольклорною атмосферою. У напрузі тримають стосунки між Мірою та її супутниками, де довіра будь-якої миті може обернутися зрадою.

Книжка відкриває цикл з добре продуманою світобудовою, солоним присмаком шторму та виразними сюжетними поворотами.

«Чорнильне серце». Корнелія Функе

РМ

Книжка «Чорнильне серце» вийшла у 2003 році й швидко стала класикою підліткового фентезі. Першу частину трилогії, «Чорнильний світ», номінували на Locus Award і Mythopoeic Fantasy Award у категорії дитячої літератури. В Україні її вперше опублікували у 2009 році, і тривалий час вона залишалася бібліографічною рідкістю. Сьогодні книжка повертається до читачів у новому оформленні.

Батько дванадцятирічної Меґґі, книжковий реставратор Мо, має рідкісний дар: читаючи вголос, він здатен виводити персонажів у реальність. Утім ця магія вимагає рівноцінного обміну — хтось реальний зникає між рядками. Саме так Меґґі колись втратила матір, місце якої посіли небезпечні постаті з роману, зокрема жорстокий Козеріг. Коли минуле знову наздоганяє родину, батько з донькою шукають прихистку в маєтку тітки Елінор — пристрасної бібліофілки, чия бібліотека стає не лише сховком, а й джерелом нових загроз.

Оповідь поєднує динаміку з напруженою психологічною лінією. Функе пише з очевидною любов'ю до читання як досвіду. Її проза насичена деталями книжкового світу і водночас не дає забути, що за цією матеріальністю стоїть щось крихке й некероване.

У 2008 році роман екранізували з Бренданом Фрейзером, Гелен Міррен й Енді Серкісом у головних ролях.

«Дім всередині». Світлана Ройз

Vivat

Нова книжка української психологині Світлани Ройз пропонує читачам інтерактивну історію-терапію. Хоча формально це дитяче видання, воно не має чітких вікових меж.

Цей текст виріс зі спільного для мільйонів українців досвіду повномасштабної війни. За сюжетом, головна героїня Кіра адаптується до життя в новому місті. Її мама виснажена, а тато служить у війську. Пропозиція батька дослідити свій стан через малювання стає для дівчинки поштовхом до інвентаризації внутрішнього світу, поділеного на уявні кімнати радості, суму, злості і страху.

Унікальність видання полягає в тому, як Світлана Ройз інтегрує методи доказової психології в художню канву, базуючись на реальних запитах зі своєї практики. Кожна «кімната» в домі Кіри — це безпечний простір, де читачу пропонують дослідити силу і вразливість власних емоцій, торкнутися минулого й майбутнього та навчитися не боятися помилок. Цей терапевтичний ефект візуально підсилюють ілюстрації Марії Чайки: завдяки тонкій грі з фактурами вони працюють на сенсорному рівні, створюючи необхідне відчуття тактильного заземлення.

«Готель на скелі». Мел Гартман

Чорні вівці

Мел Гартман — фламандська письменниця, чия творчість у дитячій і підлітковій літературі вирізняється глибоким психологізмом і майстерним використанням містики. Цей роман відкриває однойменний цикл, у якому звичні для підлітків проблеми перетворюються на захопливі й небезпечні пригоди.

Зав'язка історії здається класичною: сімейна мандрівка, напруга в дорозі, вимушена зупинка в дивному готелі, куди героїв загнала раптова буря. Проте спокій виявляється ілюзією — будівля раптом відривається від землі, дорослі зникають, а діти залишаються в химерному просторі, що підпорядковується лише власній логіці. Геллі та її молодшому брату Сержу доводиться прийняти умови цього місця й очолити команду однолітків. Далі оповідь розгортається як серія випробувань. А магічний простір готелю стає інструментом, через який проявляються страхи й напруження всередині групи.

«Момо». Міхаель Енде

Видавництво Старого Лева

Міхаель Енде написав і власноруч проілюстрував «Момо» ще у 1973 році. Його роман балансує на межі дитячої казки та соціальної фантастики.

У центрі роману — дівчинка Момо, яка живе в руїнах старого амфітеатру. Вона не має нічого з того, що вважають необхідним для успіху, проте володіє унікальним даром: вміє по-справжньому слухати. Коли Момо поруч, люди самі знаходять відповіді на складні питання й відновлюють внутрішній спокій. Її талант — це рідкісна сьогодні здатність до повної присутності в моменті.

Та з’являються Сірі Пани — ввічливі раціональні істоти, що переконують городян економити час, здаючи його до Ощадкас Часу. Під маскою ефективності життя поступово знекровлюється: близькість стає «невигідною», розмови скорочуються, а майбутнє перетворюється на нескінченне накопичення хвилин, які ніхто не встигає прожити. Момо, позбавлена амбіцій і несприйнятлива до гіпнозу цифр, протистоїть викрадачам. У цій боротьбі її супроводжують Майстер Гора і меланхолійна черепаха Кассіопея, що бачить майбутнє на пів години вперед.

Конфлікт роману значно глибший за традиційну боротьбу добра і зла. Енде запитує: що залишається від людини, коли в неї нема часу бути собою? Простір для дружби, уваги та співчуття не зникає сам по собі — його витісняє гонитва за примарною користю. Але час, свідомо розділений з іншими, ніколи не буває згаяним.

«Закарі Їн та Імператор-дракон». Сіжань Джей Джао

Vivat

Сіжань Джей Джао — автор дорослих бестселерів (українською переклали його роман «Залізна вдова») — дебютує в жанрі middle grade. «Закарі Їн та Імператор-дракон» — перша частина нового циклу, де Джао звертається до власного досвіду життя на перетині двох культур.

Дванадцятирічний Закарі виріс у США, не знаючи майже нічого про своє походження. Після того, як його батька репресували через підтримку мусульман, мати вивезла сина з Китаю й відтоді свідомо відмежовувала від рідної культури.

Та все змінюється, коли в AR-гарнітурі хлопця, захопленого іграми, раптово оселяється дух першого китайського імператора Цінь Ши Хуанді. Тепер Закарі має закрити портал до підземного світу й урятувати душу матері. Для цього мусить діяти разом з норовливим і владним духом імператора, адже від цієї співпраці залежить і доля світу. Під час небезпечної подорожі Зак постійно наражається на ризик і водночас відкриває власну культурну спадщину через магічні артефакти, історичних постатей і надприродних істот китайської міфології.

Роман щедро насичений відсиланнями до сучасної попкультури (відеоігри, комікси, аніме) і змушує визнати: величні герої історії часто були жорстокими диктаторами, а міфи нерідко приховують правду про ціну влади.

«Фото з історією, або Загадка вояка УПА». Мирослава Кирильчук

Видавництво Старого Лева

У новому романі Мирослава Кирильчук поєднує напружену підліткову детективну лінію з реаліями сучасної війни й осмисленням українського минулого. В його основі — трагічна історія далекого родича авторки, пов’язаного з УПА.

Події розгортаються протягом повномасштабного вторгнення. П’ятнадцятирічний Артур, рятуючись від обстрілів у Харкові, переїздить до бабусі на Львівщину. Тут він поступово вживається в нову реальність і знаходить друзів. Водночас випадковість відкриває родинну таємницю: прадідів брат, вояк УПА, понад вісімдесят років тому опинився в пастці під час радянської облави і вчинив самогубство в криївці, аби не потрапити в полон і не виказати побратимів. Про сховок знало вузьке коло людей, тож очевидно, що стався донос; але ім’я зрадника в родині замовчували десятиліттями.

Озброївшись уривчастими свідченнями, старими листами та єдиною вцілілою світлиною, Артур разом з друзями береться відтворити перебіг подій. Саме до цієї світлини відсилає назва книжки: на ній предок зображений у масці чорта під час вертепу, тож його обличчя неможливо розгледіти. Це ще більше мотивує підлітка відшукати інші знімки й побачити родича, на якого, за словами стареньких, він схожий як дві краплі води. Інтригу вибудовано настільки щільно, що до самого фіналу читачеві складно викрити винуватця.

Кирильчук уважно дотримується законів детективного жанру, використовуючи їх як інструмент для глибшого занурення в психологію персонажів і травматичну пам’ять. Важливим смисловим шаром стає й мовне питання: мова в романі постає показником ідентичності та внутрішнього вибору.

«У плавнях трохи туману». Юлія Баткіліна

READBERRY

Фентезійний роман відкриває цикл «Вихованці Почай-ріки» й занурює читача в добу Великого переселення народів. Події розгортаються у V столітті на території сучасного Києва, у селищі Трикленичі. Над селом нависає загроза від племен гунів. Водночас тут діє значно давніша сила.

Юний Зима, намагаючись довести батькові-вождю вправність, іде в туманний ліс і стає бранцем річкової володарки. Стає зрозуміло: у прадавніх істот свої плани на його життя. На пошуки вирушає четвірка друзів: діяльний лідер Деян, творча, але невпевнена Лада, різка Рута з травматичним минулим і м'який Любомир. Вони сваряться, бояться і часто не мають готових відповідей на виклики, що перед ними постають. На них чекають зустрічі з могутніми істотами, боротьба з ворогами й власними страхами, але найголовніше — відкриття власного призначення.

Роман адресований старшій підлітковій аудиторії та розкриває теми дорослішання, відповідальності, пошуку власного шляху і справжньої дружби.