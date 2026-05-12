Переклад “Лазневої справи” Куркова виходить у одному з найбільш видавництв світу

Книга зʼявиться на полицях американських книгарень 26 травня

Переклад роману Андрія Куркова вийде 26 травня
Фото: Надано Андрієм Курковим

Видавництво HarperVia, підрозділ одного зі світових видавничих лідерів HarperCollins, що спеціалізується на перекладній літературі, перезентує американській аудиторії роман “Лазнева справа” Андрій Куркова. Письменник закінчив книгу в 2024-му. Події розгортаються в Києві 1919-го року, де розслідують таємниче зникнення із місцевої лазні сотні солдатів Червоної армії. 

Американська преса пише про книгу як про повернення Куркова, відомого за кордоном коментатора російсько-української війни, до художнього слова. В коментарі Publishers Weekly письменник зауважує, що за час повномасштабного вторгнення перетворився радше на журналіста й есеїста, тож знову стати романістом було складно.

“Лазнева справа” – третя в серії книг про містичні справи в Києві й детектива Самсона Колечку. Як і попередні частини серїі, на англійську мову роман переклав Борис Дралюк.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
