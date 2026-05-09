Українська компанія ForeFilms стане ко-продюсером нового фільму румунського режисера

Румунський режисер і сценарист Раду Жуде готується до зйомок нового фільму “Диптих любові” (Love Diptych). Стрічка буде зроблена в ко-продукції Румунії, Бразилії, Греції та України. З українського боку в проєкт залучена компанія ForeFilms Володимира та Анни Яценко, в продюсерському портфоліо якої фільми “Ти – космос” режисера Павла Острікова, “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча та інші.

Про співрпацю повідомив Володимир Яценко на своїй сторінці в Facebook.

Бюджет фільму становитиме 0,5 євро, зйомки відбудуться протягом двох тижнів червня поблизу Бухареста.

Під час фестивалю в Каннах, запланованому на 13-23 травня, відбудеться світова премʼєра іншої страчки Жаде, “Щоденник покоївки”.