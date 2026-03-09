ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Культура
Спецтема
Території культури

"Боривітер", "Ти – космос", "Медея" : оголосили лауреатів Шевченківської премії-2026

Імена переможців оприлюднили на церемонії нагородження в Українському Домі.

Території культури
Фото: facebook.com/knpu.gov

Стали відомі лауреати Шевченківської премії за 2026 рік, їх імена оголосили на церемонії нагородження 9 березня. 

Цьогоріч переможців оголосили у 11 номінаціях. 

У номінації «Проза»:

  • Павло Белянський (роман «Битись не можна відступити»).
  • Юрій Щербак (книга підсумків і пророцтв «Мертва пам’ять. Голоси і крики»).

У номінації «Літературознавство і мистецтвознавство»: 

  • Авраменко Олеся (Низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» – три книги «БІЛОКУР», «ПРИХОДЬКО», «ТІСТОЛ»).
  • Тримбач Сергій (Книга «Іван Миколайчук. Містерії долі»).

У номінації «Публіцистика і журналістика»

  • Олег Криштопа (документальний роман «Радіо “Афродіта»). 

У номінації «Концертно-виконавське мистецтво»: 

  • Ткач Юлія – диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо (Медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020-2025 років). 

У номінації «Театральне мистецтво»: 

  • Дмітрієва Оксана – режисерка (Вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка).

У номінації «Кіномистецтво»:

  • Павло Остріков — фільм «Ти — Космос».

У номінації «Візуальні мистецтва»: 

  • Назар Білик («Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав»).

У номінації «Фотомистецтво»:

  • Гром Олена (Фотопрєкт «Вкрадена весна»).

У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»:

  • Мацієвський Ігор – майстер художнього скла (Мистецький проєкт «Народжені у вогні», серія художніх робіт українського скла).

У номінації «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів»:

  • Гаук Тетяна, Грозовська Олена, Кулівник Михайло, Лісова Катерина – куратори виставки, Подольцева Дар’я – дизайнерка виставки (Виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер»).
  • Сахарук Валерій – куратор (Культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво»).

У номінаціях “Поезія”, “Дизайн”, "Музичне мистецтво" переможців не визначили.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

