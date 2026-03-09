Стали відомі лауреати Шевченківської премії за 2026 рік, їх імена оголосили на церемонії нагородження 9 березня.
Цьогоріч переможців оголосили у 11 номінаціях.
У номінації «Проза»:
- Павло Белянський (роман «Битись не можна відступити»).
- Юрій Щербак (книга підсумків і пророцтв «Мертва пам’ять. Голоси і крики»).
У номінації «Літературознавство і мистецтвознавство»:
- Авраменко Олеся (Низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» – три книги «БІЛОКУР», «ПРИХОДЬКО», «ТІСТОЛ»).
- Тримбач Сергій (Книга «Іван Миколайчук. Містерії долі»).
У номінації «Публіцистика і журналістика»:
- Олег Криштопа (документальний роман «Радіо “Афродіта»).
У номінації «Концертно-виконавське мистецтво»:
- Ткач Юлія – диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо (Медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020-2025 років).
У номінації «Театральне мистецтво»:
- Дмітрієва Оксана – режисерка (Вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка).
У номінації «Кіномистецтво»:
- Павло Остріков — фільм «Ти — Космос».
У номінації «Візуальні мистецтва»:
- Назар Білик («Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав»).
У номінації «Фотомистецтво»:
- Гром Олена (Фотопрєкт «Вкрадена весна»).
У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»:
- Мацієвський Ігор – майстер художнього скла (Мистецький проєкт «Народжені у вогні», серія художніх робіт українського скла).
У номінації «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів»:
- Гаук Тетяна, Грозовська Олена, Кулівник Михайло, Лісова Катерина – куратори виставки, Подольцева Дар’я – дизайнерка виставки (Виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер»).
- Сахарук Валерій – куратор (Культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво»).
У номінаціях “Поезія”, “Дизайн”, "Музичне мистецтво" переможців не визначили.
