Імена переможців оприлюднили на церемонії нагородження в Українському Домі.

Стали відомі лауреати Шевченківської премії за 2026 рік, їх імена оголосили на церемонії нагородження 9 березня.

Цьогоріч переможців оголосили у 11 номінаціях.

У номінації «Проза»:

Павло Белянський (роман «Битись не можна відступити»).

Юрій Щербак (книга підсумків і пророцтв «Мертва пам’ять. Голоси і крики»).

У номінації «Літературознавство і мистецтвознавство»:

Авраменко Олеся (Низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» – три книги «БІЛОКУР», «ПРИХОДЬКО», «ТІСТОЛ»).

Тримбач Сергій (Книга «Іван Миколайчук. Містерії долі»).

У номінації «Публіцистика і журналістика»:

Олег Криштопа (документальний роман «Радіо “Афродіта»).

У номінації «Концертно-виконавське мистецтво»:

Ткач Юлія – диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо (Медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020-2025 років).

У номінації «Театральне мистецтво»:

Дмітрієва Оксана – режисерка (Вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка).

У номінації «Кіномистецтво»:

Павло Остріков — фільм «Ти — Космос».

У номінації «Візуальні мистецтва»:

Назар Білик («Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав»).

У номінації «Фотомистецтво»:

Гром Олена (Фотопрєкт «Вкрадена весна»).

У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»:

Мацієвський Ігор – майстер художнього скла (Мистецький проєкт «Народжені у вогні», серія художніх робіт українського скла).

У номінації «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів»:

Гаук Тетяна, Грозовська Олена, Кулівник Михайло, Лісова Катерина – куратори виставки, Подольцева Дар’я – дизайнерка виставки (Виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер»).

Сахарук Валерій – куратор (Культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво»).

У номінаціях “Поезія”, “Дизайн”, "Музичне мистецтво" переможців не визначили.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.