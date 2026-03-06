В США представили найбільшу колекцію воєнного плакату 2022-2025

До четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну у США відкрилася найбільша в історії виставка українських графічних плакатів. Групова експозиція «Українські Плакати Воєнного Часу: 2022–2025. Шлях Спротиву» представлена в галереї Clifford університету Colgate University у штаті Нью-Йорк.

Проєкт об’єднав 309 робіт 42 сучасних митців з України, Польщі та Франції, які протягом останніх років створювали воєнні плакати як художню реакцію на війну, засіб контрпропаганди та документування подій. Експозиція є частиною довготривалого мистецького проєкту «Плакати Воєнного Часу», започаткованого у 2022 році міжнародною резиденцією сучасного мистецтва BIRUCHIY у співпраці із Запорізькою міською радою, ГО «Спілка дослідників сучасного мистецтва» (Україна) та американської громадської організації «Платформа Сучасного Українського Мистецтва».

Фото: надано організаторами

Виставки плакатів за чотири роки війни відбувалися не лише в Запоріжжі, але й у публічних просторах та культурних інституціях Японії, США, Великої Британії, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Куратори проєкту наголошують, що плакат як жанр залишається доступною та потужною мовою комунікації, здатною говорити про війну, права людини та культурну стійкість.

Фото: надано організаторами Олександра Матвійчук звертається до глядачів

На відкритті виступила правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. У відеозверненні вона підкреслила, що російська пропаганда десятиліттями заперечує існування української нації та культури, а на окупованих територіях документуються злочини проти цивільного населення і культурної спадщини. За її словами, мистецтво й візуальна комунікація стають інструментом фіксації правди та міжнародної солідарності.

Представники університету відзначили, що виставка має не лише мистецьке, а й освітнє значення. Вона запрошує академічну спільноту до розмови про війну через мову графічного мистецтва, яке здатне передавати складні емоції й історичні свідчення. Лекції та супутні програми, проведені в рамках відкриття, були присвячені ролі візуальної культури в документуванні травми та формуванні громадського дискурсу.

Фото: надано організаторами

Проєкт демонструє широку міжнародну підтримку українських митців. У ньому взяли участь художники з України, Франції та Польщі, а експозиція містить відеодокументацію попередніх виставок, що відбувалися навіть у прифронтових просторах Запоріжжя. Організатори підкреслюють, що плакати не лише відображають події війни, але й зберігають голос суспільства, яке протистоїть насильству та пропаганді.

Виставка триватиме до 1 травня 2026 року, вхід безкоштовний.

За словами кураторів, це найбільший міжнародний огляд українського плакатного мистецтва часів війни, що показує, як творчість може ставати формою спротиву та культурної дипломатії. Проєкт також сприяє поглибленню співпраці між українськими та зарубіжними мистецькими інституціями і відкриває нові можливості для діалогу про демократію, свободу та права людини.