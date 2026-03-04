Організатори Венеційської бієнале офіційно оголосили про участь російського павільйону та назвали імена його представників

Комісаркою російського павільйону є донька колишнього працівника КДБ СРСР та ФСБ РФ Анастасія Карнєєва, а також партнерка доньки Сергія Лаврова.

4 березня організатори Венеційського бієнале офіційно оголосили про цьогорічних учасників. Участь Росії офіційно затверджена. Художниця, публіцистка, письменниця Катерина Марголіс у своєму пості у фейсбуці із посиланням на відкриті джерела організаторів написала про тих, хто стоїть за російським проєктом.

Як писало LB.ua раніше, пресслужба бієнале від коментарів відмовляється. Російський проєкт має назву «Дерево, що пускає коріння в небо». Водночас у професійних колах уже лунає критика щодо символізму та контексту цієї участі на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Фото: зі сторінки Катерини Марголіс підтвердження участі та слкда російського павільйону

З відкритих джерел стало відомо, що комісаркою російського павільйону є Анастасія Карнєєва — донька заступника генерального директора держкорпорації «Ростех» Миколи Волобуєва.

Микола Волобуєв обіймає посаду заступника гендиректора «Ростеху» з 2007 року. До цього він працював заступником керівника Федеральної митної служби Росії та директором з особливих доручень у компанії Рособоронекспорт. У період з 1975 по 2004 рік служив у структурах КДБ СРСР та ФСБ РФ.

Сама Анастасія Карнєєва раніше була відома як власниця аукціонного бізнесу Smart Art, а також як партнерка Катерини Винокурової — доньки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Фото: з сайту Smart Art Анастасія Карнєєва

Участь російського павільйону в одному з найпрестижніших мистецьких форумів світу вже викликає запитання щодо зв’язків його представників із державними та силовими структурами Росії. Росія вперше з 2022 вертається у Венецію.

В свою чергу LB.ua написало запити до Мінінстерства культури, а також до Посольства України в Італії. В Мінкульті наразі відповіли, що готують спільну заяву та план дій з МЗС, про який незабаром повідомлять. Від Посольства України в Італії ми ще чекаємо на коментар.