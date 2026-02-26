"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаКультура

Журі 79-го Каннського кінофестивалю ​очолить південнокорейський режисер Пак Чхан Ук

Фестиваль проходитиме з 12 по 23 травня. 

Журі 79-го Каннського кінофестивалю ​очолить південнокорейський режисер Пак Чхан Ук
Пак Чхан Ук
Фото: festival-cannes.com

Провідний південнокорейський режисер, сценарист і продюсер Пак Чхан Ук очолить журі конкурсної програми 79-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляється на сайті фестивалю. 

Уперше в історії фестивалю президентом журі став представник Південної Кореї, це також вперше і в історії південнокорейського кіно.

23 травня на сцені Grand Théâtre Lumière Пак Чхан Ук разом із журі оголосить переможця "Золотої пальмової гілки". 

79-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 12 по 23 травня 2026 року. Офіційну програму заходу оголосять у середині квітня.

У 2025 році головну нагороду фестивалю отримав іранський режисер Джафар Панахі за фільм "Проста випадковість"("It Was Just an Accident"). Чим запам'ятався  78-й міжнародний кінофестиваль у Каннах, читайте в матеріалі Lb.ua "Канни-2025: хай буде Lumière".

  • Пак Чхан Ук - одна з найвпливовіших постатей сучасного кіно. Його фільмографія налічує 12 робіт, які отримували міжнародне визнання від Канн до Голлівуду.
  • Вперше режисер заявив про себе в Каннах у 2004 році, коли його фільм - "Олдбой" отримав Гран-прі. З того часу його фільми постійно потрапляли до фестивальної програми та здобували нагороди.  Серед нього знакових робіт: "Жага" (2009) року, "Служниця" (2016), "Рішення піти" (2022). У 2025 році режисер створив стрічку "Жодного вибору". 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies