Журі 79-го Каннського кінофестивалю ​очолить південнокорейський режисер Пак Чхан Ук

Провідний південнокорейський режисер, сценарист і продюсер Пак Чхан Ук очолить журі конкурсної програми 79-го Каннського кінофестивалю.
Про це повідомляється на сайті фестивалю.
Уперше в історії фестивалю президентом журі став представник Південної Кореї, це також вперше і в історії південнокорейського кіно.
23 травня на сцені Grand Théâtre Lumière Пак Чхан Ук разом із журі оголосить переможця "Золотої пальмової гілки".
79-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 12 по 23 травня 2026 року. Офіційну програму заходу оголосять у середині квітня.
У 2025 році головну нагороду фестивалю отримав іранський режисер Джафар Панахі за фільм "Проста випадковість"("It Was Just an Accident"). Чим запам'ятався 78-й міжнародний кінофестиваль у Каннах, читайте в матеріалі Lb.ua "Канни-2025: хай буде Lumière".
- Пак Чхан Ук - одна з найвпливовіших постатей сучасного кіно. Його фільмографія налічує 12 робіт, які отримували міжнародне визнання від Канн до Голлівуду.
- Вперше режисер заявив про себе в Каннах у 2004 році, коли його фільм - "Олдбой" отримав Гран-прі. З того часу його фільми постійно потрапляли до фестивальної програми та здобували нагороди. Серед нього знакових робіт: "Жага" (2009) року, "Служниця" (2016), "Рішення піти" (2022). У 2025 році режисер створив стрічку "Жодного вибору".