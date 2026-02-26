Журі 79-го Каннського кінофестивалю ​очолить південнокорейський режисер Пак Чхан Ук

Фестиваль проходитиме з 12 по 23 травня.

Провідний південнокорейський режисер, сценарист і продюсер Пак Чхан Ук очолить журі конкурсної програми 79-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Уперше в історії фестивалю президентом журі став представник Південної Кореї, це також вперше і в історії південнокорейського кіно.

23 травня на сцені Grand Théâtre Lumière Пак Чхан Ук разом із журі оголосить переможця "Золотої пальмової гілки".

79-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 12 по 23 травня 2026 року. Офіційну програму заходу оголосять у середині квітня.

У 2025 році головну нагороду фестивалю отримав іранський режисер Джафар Панахі за фільм "Проста випадковість"("It Was Just an Accident"). Чим запам'ятався 78-й міжнародний кінофестиваль у Каннах, читайте в матеріалі Lb.ua "Канни-2025: хай буде Lumière".