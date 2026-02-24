На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Бібліотека Ярослава Мудрого відреставрувала херсонські газети кінця ХІХ ст.

Відновили 1726 аркушів періодики.

НБУ ім. Ярослава Мудрого
Фото: nlu.org.ua

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого відреставрувала 1726 аркушів херсонських газет кінця ХІХ – початку ХХ століття за допомогою мобільної реставраційної станції. Про це пише Читомо.

Як повідомляють, аркуші газет «Юг» і «Херсонські відомості» (1898–1911), що зберігалися у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, обробили за допомогою мобільної станції ARCHA1.

Причиною реставрації колекцій стали російські обстріли бібліотеки у 2023 році, внаслідок яких будівля зазнала значних руйнувань.

Реставраційні роботи включали очищення від пилу і плісняви (380 аркушів), промивання (понад 1300 аркушів) та сушіння (майже 2500). На 865 аркушах також відновили втрачені фрагменти спеціальним японським папером і заклеїли розриви. Крім того, реставратори перевірили кислотність паперу і зменшили рівень вологи, щоб зупинити його руйнування.

У бібліотеці зазначили, що старі газети потребують реставрації через друк на так званому кислотному папері, що з часом стає крихким і розсипається.

«Процес реставрації дуже кропіткий і тривалий. Робота над порятунком цих газет триватиме ще щонайменше два роки. Це дозволить нам підтримати колег із Херсона і зберегти їхні фонди», – розповідають у бібліотеці.

Про ARCHA1:

  • мобільна станція для реставрації та консервації книжок і документів, яку передала Чехія у 2025 році;

  • її використовували переважно для роботи з фондами бібліотек Києва. Нині станція перебуває в Одесі, де реставрацію здійснюють фахівці Одеської національної наукової бібліотеки. Частина обладнання залишилася у бібліотеці Ярослава Мудрого.

﻿
