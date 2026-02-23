Херсонський державний університет вчергове постраждав від російського обстрілу.
Про це повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський у Facebook.
"Черговий обстріл корпусу Херсонського державного університету. Навчальні аудиторії, пусті, законсервовані… жодної військової цілі. Я вже давно не згадую про Женевську конвенцію… Варвари не розуміють правил, не дотримуються цінностей та моральних принципів. Вони продовжують воювати з освітою", - написав Співаковський і опублікував фото наслідків.
- Як повідомлялося, нещодавно росіяни обстріляли головний корпус ХДУ - постраждали аудиторії фізико-математичного факультету.
- У жовтні 2023 року росіяни влучили в будівлю ХДУ, внаслідок чого в приміщенні було пробито дах і обвалилася стеля.
- 28 березня 2024 року росіяни обстріляли ХДУ, унаслідок чого були потрощені аудиторії.
- Вночі 13 січня 2026 року російські окупаційні війська вкотре здійснили дронову атаку на університет.
- Херсонський державний університет - один із найстаріших навчальних закладів Півдня України. Університет заснували під час Першої світової війни в листопаді 1917 року.
- Від квітня 2022 року, за наказом міністра освіти та науки України, ХДУ тимчасово переміщено на базу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.