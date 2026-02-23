WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову обстріляли Херсонський держуніверситет

Будівля "законсервована", однак ворог не припиняє її атакувати.

Херсонський державний університет вчергове постраждав від російського обстрілу.

Про це повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський у Facebook.

"Черговий обстріл корпусу Херсонського державного університету. Навчальні аудиторії, пусті, законсервовані… жодної військової цілі. Я вже давно не згадую про Женевську конвенцію… Варвари не розуміють правил, не дотримуються цінностей та моральних принципів. Вони продовжують воювати з освітою", - написав Співаковський і опублікував фото наслідків.

ХДУ
Фото: ХДУ
ХДУ

  • Як повідомлялося, нещодавно росіяни обстріляли головний корпус ХДУ - постраждали аудиторії фізико-математичного факультету. 
  • У жовтні 2023 року росіяни влучили в будівлю ХДУ, внаслідок чого в приміщенні було пробито дах і обвалилася стеля
  • 28 березня 2024 року росіяни обстріляли ХДУ, унаслідок чого були потрощені аудиторії. 
  • Вночі 13 січня 2026 року російські окупаційні війська вкотре здійснили дронову атаку на університет.
  • Херсонський державний університет - один із найстаріших навчальних закладів Півдня України. Університет заснували під час Першої світової війни в листопаді 1917 року.
  • Від квітня 2022 року, за наказом міністра освіти та науки України, ХДУ тимчасово переміщено на базу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
