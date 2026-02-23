Будівля "законсервована", однак ворог не припиняє її атакувати.

Херсонський державний університет вчергове постраждав від російського обстрілу.

Про це повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський у Facebook.

"Черговий обстріл корпусу Херсонського державного університету. Навчальні аудиторії, пусті, законсервовані… жодної військової цілі. Я вже давно не згадую про Женевську конвенцію… Варвари не розуміють правил, не дотримуються цінностей та моральних принципів. Вони продовжують воювати з освітою", - написав Співаковський і опублікував фото наслідків.

Фото: ХДУ ХДУ