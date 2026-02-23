Ворог представляється співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Національної поліції та інших структур і під різними приводами намагається втягнути людей у протиправну діяльність.

Спецслужби РФ активізували спроби вербування наших громадян, маскуючись під представників українських правоохоронних органів.

Це небезпечну тенденцію фіксує СБУ, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Йдеться про так звані операції “під чужим прапором”, коли ворог представляється співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Національної поліції та інших структур і під різними приводами намагається втягнути людей у протиправну діяльність.

За наявною інформацією, громадянам надсилають фейкові “повістки” або повідомлення про нібито відкриті кримінальні провадження, після чого здійснюють дзвінки чи листування від імені “правоохоронців”. Людей залякують, чинять психологічний тиск, шантажують та пропонують “допомогу” в обмін на виконання незаконних завдань.

Паралельно незаконно збираються персональні дані, зокрема через соціальні мережі та сайти знайомств, де створюються фейкові акаунти для встановлення контакту.

“Окрім цього, надалі громадян схиляють до вчинення кримінальних правопорушень: передачі інформації, стеження, перенесення невідомих предметів, підпалів, диверсій чи інших протиправних дій. Тому важливо наголосити: жоден державний орган України не має права вимагати від громадян виконання незаконних дій або ставити “умови” щодо уникнення відповідальності в обмін на співпрацю!, – підкреслив Лубінець.

Він підкреслив, що незаконне збирання і використання персональних даних, шантаж та провокації до злочинів є грубим порушенням прав людини і можуть мати ознаки кримінальних правопорушень.