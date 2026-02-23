WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський: у російських тюрмах перебувають близько 7 тисяч українців

Президент заявив про готовність України допомагати у звільненні білоруських політв'язнів.

Зеленський: у російських тюрмах перебувають близько 7 тисяч українців

Президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 7 тисяч українців утримуються в російських тюрмах, де до них ставляться жорстокіше, ніж до політв'язнів з інших країн.

Про це він розповів в інтерв’ю білоруському виданню "Дзеркало".

"Я не вважаю, що тюрми Росії чимось відрізняються від тюрем Білорусі. Це однакові режими, з ненавистю до людей. Єдина різниця – що в Білорусі сидять білоруси, а в Росії сидять українці. І вони більш жорстоко ставляться до українців, ніж до тих політичних в'язнів, які є громадянами інших держав", - зазначив Зеленський.

Він також заявив про готовність України допомагати у звільненні білоруських політв'язнів і нагадав, що наприкінці минулого року Лукашенко помилував 123 цивільних, серед яких - п'ятеро українців

"Це непросто – визволити людей. Про все треба домовлятися. Про Лукашенка ми можемо домовлятися з американцями. Ми готові допомагати, і ми допомагали, коли американці вели перемовини з Лукашенком: надавали нашу територію, транспорт, медичне обслуговування для тих білоруських політв'язнів, яких відпустили. Ми через нашу територію їх забирали. Ми готові це продовжувати й будемо надавати білоруським в'язням будь-яку допомогу, яка в наших силах. Але визволяти із тюрем дуже складно. Треба завжди міняти когось на когось. Щоб визволяти білорусів, треба знаходити, на що міняти. Американці знайшли, як обміняти", - пояснив Зеленський.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies