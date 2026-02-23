Зеленський: у російських тюрмах перебувають близько 7 тисяч українців

Президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 7 тисяч українців утримуються в російських тюрмах, де до них ставляться жорстокіше, ніж до політв'язнів з інших країн.
Про це він розповів в інтерв’ю білоруському виданню "Дзеркало".
"Я не вважаю, що тюрми Росії чимось відрізняються від тюрем Білорусі. Це однакові режими, з ненавистю до людей. Єдина різниця – що в Білорусі сидять білоруси, а в Росії сидять українці. І вони більш жорстоко ставляться до українців, ніж до тих політичних в'язнів, які є громадянами інших держав", - зазначив Зеленський.
Він також заявив про готовність України допомагати у звільненні білоруських політв'язнів і нагадав, що наприкінці минулого року Лукашенко помилував 123 цивільних, серед яких - п'ятеро українців.
"Це непросто – визволити людей. Про все треба домовлятися. Про Лукашенка ми можемо домовлятися з американцями. Ми готові допомагати, і ми допомагали, коли американці вели перемовини з Лукашенком: надавали нашу територію, транспорт, медичне обслуговування для тих білоруських політв'язнів, яких відпустили. Ми через нашу територію їх забирали. Ми готові це продовжувати й будемо надавати білоруським в'язням будь-яку допомогу, яка в наших силах. Але визволяти із тюрем дуже складно. Треба завжди міняти когось на когось. Щоб визволяти білорусів, треба знаходити, на що міняти. Американці знайшли, як обміняти", - пояснив Зеленський.
- Західні правозахисні організації заявляють, що уряд Олександра Лукашенка утримує понад 1 000 політичних в’язнів, серед яких колишні кандидати в президенти та лауреати Нобелівської премії.
- В кінці минулого року стало відомо, що США скасують санкції проти білоруських калійних добрив.
- Після цього Лукашенко звільнив в’язнів різних національностей, зокрема - помилував 31 українця, яких утримували за різними кримінальними звинуваченнями.
- Наприкінці грудня 2025 року Лукашенко підписав указ про помилування 22 осіб, серед яких 20 політв'язнів.