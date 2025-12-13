Президент України Володимир Зеленський розповів про звільнення цивільних людей, зокрема п'ятьох українців, які перебували у Білорусі. Загалом Лукашенко помилував 123 людей.

Як зазначив глава України у телеграмі, йому доповів керівник ГУР Кирило Буданов про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі. Державне інформаційне агентство Білорусі Белта повідомило, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко в рамках досягнутих домовленостей із Дональдом Трампом і на його прохання помилував 123 громадян різних країн.

Білоруське держагентство пише, що звільнення людей відбулося у рамках досягнутих домовленостей з президентом США Дональдом Трампом і на його прохання, "у зв'язку зі скасуванням незаконних санкцій проти калійної галузі Республіки Білорусь, введених Адміністрацією попереднього Президента США Байдена, і у зв'язку з переходом у практичну площину процесу скасування інших незаконних санкцій".

Там зазначається, що ці люди були затримані "за скоєння злочинів різного спрямування - шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".

А Зеленський зазначив, що серед повернених є зокрема пʼятеро українців.

За даними Белти, з урахуванням рішень, ухвалених Лукашенком наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних осіб становить 156 осіб. Серед помилуваних Лукашенком є громадяни Великобританії, США, Литви, України, Латвії, Австралії, Японії.

Зеленський доручив ГУР та всім службам, які представлені в нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні.

Сьогодні ЗМІ писали, що США скасовують санкції проти білоруських калійних добрив. Імовірно, розглядатимуть і інші послаблення санкцій, аж до скасування.

Помилування у Білорусі