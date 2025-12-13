НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаПолітика

Лукашенко помилував 123 цивільних. Серед них є п'ятеро українців

Буданов доповів Зеленському про деталі підготовки спецзаходу для звільнення цивільних із Білорусі.

Лукашенко помилував 123 цивільних. Серед них є п'ятеро українців
Кордон України і Білорусі
Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Президент України Володимир Зеленський розповів про звільнення цивільних людей, зокрема п'ятьох українців, які перебували у Білорусі. Загалом Лукашенко помилував 123 людей. 

Як зазначив глава України у телеграмі, йому доповів керівник ГУР Кирило Буданов про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі. Державне інформаційне агентство Білорусі Белта повідомило, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко в рамках досягнутих домовленостей із Дональдом Трампом і на його прохання помилував 123 громадян різних країн.

Білоруське держагентство пише, що звільнення людей відбулося у рамках досягнутих домовленостей з президентом США Дональдом Трампом і на його прохання, "у зв'язку зі скасуванням незаконних санкцій проти калійної галузі Республіки Білорусь, введених Адміністрацією попереднього Президента США Байдена, і у зв'язку з переходом у практичну площину процесу скасування інших незаконних санкцій".

Там зазначається, що ці люди були затримані "за скоєння злочинів різного спрямування - шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".

А Зеленський зазначив, що серед повернених є зокрема пʼятеро українців. 

За даними Белти, з урахуванням рішень, ухвалених Лукашенком наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних осіб становить 156 осіб. Серед помилуваних Лукашенком є громадяни Великобританії, США, Литви, України, Латвії, Австралії, Японії.

Зеленський доручив ГУР та всім службам, які представлені в нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. 

Помилування у Білорусі

  • У листопаді Лукашенко звільняв в’язнів різних національностей, зокрема помилувавши 31 українця, яких утримували за різними кримінальними звинуваченнями.
  • Під час одного із найбільших звільнень в’язнів Білорусь відпустила 52 людини у вересні
  • Західні правозахисні організації заявляють, що уряд білоруського президента Олександра Лукашенка утримує понад 1 000 політичних в’язнів, серед яких колишні кандидати в президенти та лауреати Нобелівської премії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies