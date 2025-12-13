Розвідка: Росія готує розгортання нової балістичної ракети "Орєшнік" у Білорусі з прицілом на Європу

Головною метою розміщення комплексу у Білорусі є ядерний та ракетний шантаж Європи.

Росія почала підготовчі заходи з розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

За його словами, Москва разом із Мінськом активно розбудовує військову інфраструктуру, необхідну для функціонування комплексу — пускові установки, системи спостереження та зв’язку. Водночас наразі ці роботи перебувають на етапі підготовки.

"Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності “Орєшнік” на території Білорусі. Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані", – зазначив Іващенко.

Керівник СЗРУ наголосив, що Росія фізично може розмістити пускову установку, однак без допоміжних елементів вона залишатиметься лише макетом. При цьому Білорусь не матиме жодних повноважень щодо використання цього озброєння – система управління "Орєшніка" повністю інтегрована у структуру стратегічних ракетних військ РФ.

Іващенко зазначив, що головною метою розміщення комплексу у Білорусі є ядерний та ракетний шантаж Європи, а не безпосередній тиск на Україну.

"Розгортання "Орєшніка" на території Білорусі – це засіб тиску насамперед на ЄС і НАТО. Це дозволить Росії скоротити час підльоту ракет до європейських столиць і посилити фактор раптовості можливого удару", — підкреслив голова Служби зовнішньої розвідки.

У розвідці також зауважують, що перенесення ракетної системи ближче до меж ЄС може бути спробою Москви убезпечити "Орєшнік" від можливого ураження з боку українських сил, адже об’єкти в європейській частині РФ перебувають у зоні досяжності українських ударних засобів.