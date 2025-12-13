Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, зокрема Колеснікову, Бабаріко і Беляцького

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – українці.

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.

Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колеснікова (на фото у центрі), Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви.

“Нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною”, – зазначили у розвідці.

Звільнено також лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького, повідомив започаткований ним правозахисний центр “Вясна”.

Як пише Белсат, за даними Об'єднаного перехідного кабінету, звільнені також Марія Батальйонок, Роман Галуза, Олександр Сириця, Алла Соколенко, Ілля Князєв, Наталія Бєльська, В'ячеслав Папшо, Наканісі Масатосі.

Також серед звільнених: Павло Северинець, Марина Санкевич, Софія Бачуринська, Владислав Яценко, Сергій Іванцов, Наталія Малець.