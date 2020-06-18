​Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали и доставили на допрос

Белорусского банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали и доставили на допрос.
Об этом сообщает "Белтелерадиокомпания".
Бабарико и его сына допрашивают в рамках следственных действий по делу о неуплате налогов в "Белгазпромбанке", который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.
Виктор Бабарико ушел с поста главы "Белгазпромбанка" в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании. Дело о неуплате налогов было возбуждено уже после его объявления о намерении участвовать в выборах.
С 15 июня Нацбанк Беларуси ввел в "Белгазпромбанке" временную администрацию. Ранее в рамках дела были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Бабарико.
Напомним, ранее Лукашенко сравнил соперника на выборах с хряком и заявил, что не отдаст Беларусь.