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​Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали и доставили на допрос

Бабарико и его сына допрашивают по делу о неуплате налогов в банке, который он возглавлял 20 лет.

​Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали и доставили на допрос
Виктор Бабарико
Фото: t.me/ATN_BTRC/5655

Белорусского банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали и доставили на допрос.

Об этом сообщает "Белтелерадиокомпания".

Бабарико и его сына допрашивают в рамках следственных действий по делу о неуплате налогов в "Белгазпромбанке", который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.

Виктор Бабарико ушел с поста главы "Белгазпромбанка" в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании. Дело о неуплате налогов  было возбуждено уже после его объявления о намерении участвовать в выборах.

С 15 июня Нацбанк Беларуси ввел в "Белгазпромбанке" временную администрацию. Ранее в рамках дела   были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Бабарико.

Напомним, ранее Лукашенко сравнил соперника на выборах с хряком и заявил, что не отдаст Беларусь.

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