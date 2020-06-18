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Трамп о мемуарах Болтона: "истории обозленного скучного дурака"

"Он говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил".

Трамп о мемуарах Болтона: "истории обозленного скучного дурака"
Дональд Трамп и Джон Болтон
Фото: Ирина Сомер

Президент США Дональд Трамп раскритиковал готовящуюся к выходу книгу своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона и заявил, что она состоит из "лжи и фальшивых историй".

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Чрезвычайно утомительная" (New York Times) книга сумасброда Джона Болтона состоит из лжи и фальшивых историй. Он говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Обозленный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. Был некомпетентен, подвергнут остракизму и без сожаления выброшен. Остолоп!" - написал Трамп.

Ранее газета The New York Times писала, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника Джо Байдена.

Напомним, накануне Белый Дом подал иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров. Информация о том, что Болтон планирует публикацию появилась в СМИ в ноябре. В январе он заявил о намерениях президента США шантажировать Украину военной помощью.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.

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