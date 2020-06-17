В частности, это рации и противотанковые ракеты Javelin.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

США передали Украине оборудование в оборонной сфере общей стоимостью в $60 млн. Об этом сообщили на странице американского посольства в Украине в Facebook.

"Вчера (16 июня. - Ред.) Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на болеем чем $60 миллионов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Напомним, что в мае США передали Украине технику оборонного и медицинского назначения на $25 млн для использования в зоне боевых действий на Донбассе.

В феврале США передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок "Алаяка" стоимостью в 1,5 миллиона долларов США.

В январе Штаты передали украинским пограничникам спецснаряжение и оборудование для обороны морских рубежей. Сумма технической помощи составила 29 млн гривен.

В апреле Соединенные Штаты Америки предоставили Украине $9,1 млн на борьбу с распространением COVID-19.