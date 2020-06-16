СМИ сообщили о секретном плане вторжения Турции в Грецию и Армению

Документ найден в материалах судебного дела по попытке военного переворота в Турции в 2016.

Генеральный штаб вооруженных сил Турции разрабатывал план вторжения в Грецию и Армению. Соответствующий секретный документ был найден в материалах судебного дела по попытке военного переворота в Турции в 2016 году, куда его по ошибке включил следователь.

Об этом пишет сайт Nordic Monitor, контролирующийся некоммерческой шведской организацией Nordic Research Monitoring Network.

По данным издания, документ представляет собой презентацию в программе Power Point, а первый слайд называется "Директива по планированию операций". Датой актуализации плана является 13 июня 2014 года.

На другом слайде указан перечень из нескольких планов операций, большинство из которых вымараны. Остались нетронутыми только два - планы по вторжению в Армению (составлен 15 августа 2000 года) и в Грецию (13 июня 2014-го). Какие-либо детали этих планов недоступны для ознакомления, таким образом, известно лишь об их существовании, подчеркивает Nordic Monitor.

План покорения Греции носит название "Чака Бей" в честь сельджукского эмира Чака-бея. Захватывать Армению турецкие военные планировали в соответствии с планом "Алтай", названным в честь военачальника Фахреттина Алтая.

Журналисты утверждают, что планы по вторжению в Армению и Грецию, скорее всего, озвучили в штаб-квартире Генштаба на фоне событий в Сирии.