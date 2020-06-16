Иран объяснил задержку с отправкой "черных ящиков" в Украину пандемией коронавируса

"Черные ящики" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в январе текущего года под Тегераном, не отправили в Киев в срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил представитель правительства Ирана Али Рабей, передает AFP.

"С первых дней этого мучительного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании "черных ящиков" украинского самолета. Нашей стороне нечего скрывать. Если возможно расшифровать их в Украине, это будет сделано в Украине. Иначе "черные ящики" расшифруют во Франции", - заявил Али Рабей.

По его словам, пандемия COVID-19 замедлила процесс предоставления черных ящиков сбитого самолета МАУ для расшифровки.

"Мы восстановим процесс (предоставление черных ящиков, - ред.) после постепенного восстановления международных авиарейсов и выяснения результатов переговоров между Ираном и другими участниками", - отметил Рабей.

Ранее власти Ирана сообщили, что направили официальный запрос в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции.

В конце мая сообщалось, что Иран намерен передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию.

7 июня Иран заявил, что расследование катастрофы самолета МАУ находится на завершающем этапе.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.