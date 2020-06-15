МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
ГлавнаяМир

Зеленский заявил, что Трюдо согласен упростить визовый режим для Украины

Президент поблагодарил премьера Канады за помощь Украине.

Зеленский заявил, что Трюдо согласен упростить визовый режим для Украины
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласен с необходимостью работать над упрощением визового режима для украинцев.

Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter президент Владимир Зеленский.

"Рад, что Джастин Трюдо соглашается, что нам нужно работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения. Джастин, был рад слышать. Чем меньше препятствий между нашими людьми, тем крепче дружба между Украиной и Канадой", - написал Зеленский.

Он также рассказал, что поблагодарил Канаду за гуманитарную помощь Украине для борьбы с коронавирусом.

"Канада всегда стоят бок о бок на международной арене. Обязательно передам Елене (Первая Леди Елена Зеленская на днях получила положительный результат на коронавирус, - ред.) слова поддержки!", - добавил президент.

Напомним, в 2016 году Канада отказалась отменять визы для украинцев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также