Зеленский заявил, что Трюдо согласен упростить визовый режим для Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласен с необходимостью работать над упрощением визового режима для украинцев.

Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter президент Владимир Зеленский.

"Рад, что Джастин Трюдо соглашается, что нам нужно работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения. Джастин, был рад слышать. Чем меньше препятствий между нашими людьми, тем крепче дружба между Украиной и Канадой", - написал Зеленский.

Радий, що @JustinTrudeau погоджується, що нам треба працювати над переглядом візового режиму для України для його спрощення. Джастіне, був радий чути. Що менше перешкод між нашими людьми, то міцніша дружба між 🇺🇦 та 🇨🇦 pic.twitter.com/WH4lW0g1J2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2020

Он также рассказал, что поблагодарил Канаду за гуманитарную помощь Украине для борьбы с коронавирусом.

"Канада всегда стоят бок о бок на международной арене. Обязательно передам Елене (Первая Леди Елена Зеленская на днях получила положительный результат на коронавирус, - ред.) слова поддержки!", - добавил президент.

Напомним, в 2016 году Канада отказалась отменять визы для украинцев.