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Власти Петербурга заявили о нехватке коек для пациентов с COVID-19

В почти 5-миллионном городе осталось три больницы, где лечат не COVID-19.

Власти Петербурга заявили о нехватке коек для пациентов с COVID-19
Фото: svoboda.org

Вице-губернатор российского Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о том, что в городе зачастую не хватает больничных коек для пациентов, заболевших коронавирусом. Об этом сообщает Радио Свобода.

В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" он признал, что ситуация с коронавирусной инфекцией "остается сложной, пандемия еще не пошла до конца на спад". По словам Эргашева, из городских больниц ежедневно выписывают около 500 пациентов с COVID-19, и столько же госпитализируют.

Вместе с тем в Петербурге из-за аварии затопило временный госпиталь для зараженных коронавирусом, который был оборудован в выставочном центре "Ленэкспо". Пациенты сообщают о том, что вода поступает к кроватям и к электропроводам. Отмечается, что власти потратили на госпиталь 416 миллионов рублей. Он рассчитан на тысячу больных.

Санкт-Петербург занимает третье место в России по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 14 июня, в городе выявлено 20 тысяч 600 случаев заражения, 597 человек умерли.

Всего в России были инфицированы почти 530 тысяч человек. По этому показателю страна занимает третье место в мире. Умерли с начала эпидемии, по официальным данным, почти 7 тысяч пациентов.

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