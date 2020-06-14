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За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области.

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
Фото: EPA/UPG

13 июня в Украине коронавирус диагностировали у 648 человек, таким образом количество людей, которые заразились, увеличилось до 31 154. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки умерли девять человек (всего - 889), выздоровели 106 пациентов (всего - 14 082).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (139), далее идет Киев (66), Черновицкая (47) и Ровенская области (44).

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 1393
  • Волынская область - 1398
  • Днепропетровская область - 998
  • Донецкая область - 292
  • Житомирская область - 1045
  • Закарпатская область - 1632
  • Запорожская область - 527
  • Ивано-Франковская область - 1728
  • Кировоградская область - 582
  • г. Киев - 3904
  • Киевская область - 1995
  • Львовская область - 2797
  • Луганская область - 56
  • Николаевская область - 321
  • Одесская область - 1099
  • Полтавская область - 278
  • Ровенская область - 2341
  • Сумская область - 215
  • Тернопольская область - 1427
  • Харьковская область - 1521
  • Херсонская область - 180
  • Хмельницкая область - 556
  • Черновицкая область - 3916
  • Черкасская область - 543
  • Черниговская область - 410.

Напомним, три дня в Украине наблюдался рекордный рост количества суточных случаев коронавируса.12 июня COVID-19 подтвердили у 753 человек, это самый большой суточный показатель с начала пандемии. 

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