За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области.

13 июня в Украине коронавирус диагностировали у 648 человек, таким образом количество людей, которые заразились, увеличилось до 31 154. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки умерли девять человек (всего - 889), выздоровели 106 пациентов (всего - 14 082).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (139), далее идет Киев (66), Черновицкая (47) и Ровенская области (44).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1393

Волынская область - 1398

Днепропетровская область - 998

Донецкая область - 292

Житомирская область - 1045

Закарпатская область - 1632

Запорожская область - 527

Ивано-Франковская область - 1728

Кировоградская область - 582

г. Киев - 3904

Киевская область - 1995

Львовская область - 2797

Луганская область - 56

Николаевская область - 321

Одесская область - 1099

Полтавская область - 278

Ровенская область - 2341

Сумская область - 215

Тернопольская область - 1427

Харьковская область - 1521

Херсонская область - 180

Хмельницкая область - 556

Черновицкая область - 3916

Черкасская область - 543

Черниговская область - 410.

Напомним, три дня в Украине наблюдался рекордный рост количества суточных случаев коронавируса.12 июня COVID-19 подтвердили у 753 человек, это самый большой суточный показатель с начала пандемии.