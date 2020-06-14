За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек

13 июня в Украине коронавирус диагностировали у 648 человек, таким образом количество людей, которые заразились, увеличилось до 31 154. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За последние сутки умерли девять человек (всего - 889), выздоровели 106 пациентов (всего - 14 082).
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (139), далее идет Киев (66), Черновицкая (47) и Ровенская области (44).
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 1393
- Волынская область - 1398
- Днепропетровская область - 998
- Донецкая область - 292
- Житомирская область - 1045
- Закарпатская область - 1632
- Запорожская область - 527
- Ивано-Франковская область - 1728
- Кировоградская область - 582
- г. Киев - 3904
- Киевская область - 1995
- Львовская область - 2797
- Луганская область - 56
- Николаевская область - 321
- Одесская область - 1099
- Полтавская область - 278
- Ровенская область - 2341
- Сумская область - 215
- Тернопольская область - 1427
- Харьковская область - 1521
- Херсонская область - 180
- Хмельницкая область - 556
- Черновицкая область - 3916
- Черкасская область - 543
- Черниговская область - 410.
Напомним, три дня в Украине наблюдался рекордный рост количества суточных случаев коронавируса.12 июня COVID-19 подтвердили у 753 человек, это самый большой суточный показатель с начала пандемии.